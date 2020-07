« Je n’ai aucune raison de vivre »

En mai 2019, José Climent, mieux connu sous le nom de Fortfast pour sa chaîne YouTube avec 1,2 million d’abonnés, a fait le saut à la télévision en tant que journaliste pour « Zapeando ». La collaboration n’a duré que quelques mois et Fortfast a poursuivi sa principale source de revenus. Jusqu’aujourd’hui. Le youtubeur, originaire de Jaén, a décidé de quitter la plateforme et la vie publique en général après avoir été accusé d’exploitation par le travail par l’un des anciens employés de votre entreprise.

José Climent, connu sous le nom de Fortfast sur YouTube

Tout est passé dans l’air lorsque Fortfast a publié un tweet sur le suicide du streamer Reckful, considéré comme le meilleur joueur du monde de World of Warcraft, qui a mis fin à ses jours à 31 ans. « N’oubliez jamais que derrière l’écran se trouve une personne », écrit-il.

À ce moment là, Fran Rodrigo, ancien travailleur de Yugen, l’entreprise fondée par Fortfast, a décidé qu’elle avait quelque chose à dire. Dans un fil très détaillé sur Twitter, il a accusé la jienense d’exploitation par le travail et a révélé plusieurs Audios WhatsApp dans lesquels il l’a insulté et traité avec un mépris total, lui reprochant son travail de montage de vidéos. Afin de ne pas perdre sa pension d’orphelin, Rodrigo avait accepté un contrat à temps partiel bien qu’il ait effectivement travaillé 8 heures.

J’ai été manqué de respect de tant de façons différentes que je ne sais même pas par où commencer, mais ici je laisse une compilation d’audios de cette personne vers moi afin que vous puissiez avoir une idée du calicot qui me supposait à l’époque. ???????????? pic.twitter.com/3phMVQti8r – Fran Rodrigo (@StreamFran) 3 juillet 2020

« Soit je suis un connard parce que je ne peux pas m’exprimer, soit tu es un connard parce que tu ne peux pas le comprendre. L’un des deux est un connard et je suis sûr que je ne le suis pass’exclame le youtubeur dans l’un de ces audios. Dans un autre, il affirme avec colère: « Vous continuez à éditer et je sue les couilles que vous avez en classe. Ça m’est égal. Et puis plus d’heures supplémentaires, puis plus de merde, et ensuite vous allez au putain de bureau. Je chie sur mes morts. Je suis malade de toi, de ton temps et de tout. «

Rodrigo avait déjà pris des mesures à son époque: « J’ai écrit une lettre de harcèlement au travail et demandé la compensation qui m’était due, je n’allais pas démissionner quand il voulait me licencier ». L’ancien employé affirme que la violence verbale a nui à sa santé et qu’il travaille ensemble depuis 2018, recevant une aide psychologique. « Cela continue de brûler en moi jour après jour ce que cette personne a fait. Il continue de monétiser des vidéos qui parlent des droits du travail, des droits des femmes et du respect pour elle (ce n’est pas à moi de le dire) », at-il ajouté. votre fil.

Sa dernière vidéo

Après avoir reçu une vague de critiques sur les réseaux sociaux, Fortfast a fait ses adieux avec une dernière vidéo sur YouTube dans laquelle est venu parler des plans de suicide. « Je n’ai plus de raison de vivre. J’ai essayé de prendre une décision après avoir pris une demi-bouteille de whisky que si certains amis ne viennent pas, je vais le prendre pour le cul«

« Profondément désolé » pour ce qui s’est passé en 2018, Forstfast dit qu’aujourd’hui il n’est pas cette personne « grâce à la sueur, la thérapie et les larmes ». Il prétend avoir tenté de s’excuser auprès de Fran Rodrigo, mais n’a pas décroché le téléphone. « J’ai développé un état d’anxiété constante et j’étais insupportable et cela m’a fait perdre des amis très importants, partenaire et envie de vivre « , a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, il a regretté le lynchage sur les réseaux sociaux après avoir découvert les fameux audios. « Il n’a jamais voulu la justice, mais pour emporter mon présent et son avenir dans le travail et les aspects personnels. » Ainsi, il assure que quitter YouTube « était une décision qu’il allait prendre tôt ou tard » une fois sa situation économique résolue. « Je n’en parlerai plus, je ne me défendrai pas publiquement. Je continuerai à porter les coups car la vie privée de l’accusé vaut plus que ma vengeance personnelle », a-t-il conclu.