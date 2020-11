Mario Götze (28 ans) du PSV Eindhoven a expliqué les raisons de sa maladie métabolique au printemps 2017. En tant que joueur du Borussia Dortmund, il a dû passer près de six mois.

« Je me suis trop entraîné et je ne me suis jamais permis de me reposer. Mon corps avait simplement trop d’influences extérieures », a déclaré Götze à Sport1. « Mais ce n’était que temporaire et s’est calmé. Ce sujet est de l’histoire depuis deux ans et demi, complètement coché et ne m’accompagne plus. Il a été déclenché par moi et j’ai pu le corriger moi-même. »

Au Borussia Dortmund, cependant, il n’a jamais retrouvé le chemin de ses anciennes forces, c’est pourquoi son contrat expirant n’a pas été prolongé l’été dernier. Après quelques semaines de sortie d’un club, il a signé avec l’entraîneur allemand Roger Schmidt au PSV Eindhoven en octobre. Il a marqué trois buts lors de ses six premiers matchs de compétition.

« Je savais que j’étais en forme et à un bon niveau. Mais bien sûr, c’est quelque chose de différent de m’entraîner avec l’équipe, d’avoir des matchs et des semaines d’anglais. C’était un programme vraiment gigantesque », a déclaré Götze. «Au début, j’ai remarqué mon corps à un endroit ou à un autre parce que tout s’est passé très rapidement et j’ai donc dû m’arrêter.

En attendant, selon ses informations, Eindhoven connaît le Mario Götze le plus en forme de tous les temps: « Je me sens actuellement très bien et en rythme. J’ai trouvé un bon équilibre entre l’entraînement et la nutrition et je crois aussi que vous pouvez le voir physiquement. fait et essayé beaucoup dans le passé. «

Mario Götze sur un éventuel retour à la DFB

Dans sa nouvelle maison d’adoption, il a déjà essayé les petites machines de restauration rapide avec hamburgers et croquettes qui y sont répandues: « Il m’est arrivé une fois que je me suis fait plaisir avec ma femme. » Hormis l’art culinaire, Götze ne voit guère de différences avec l’Allemagne: « Je dois admettre que cela ne ressemble pas entièrement à un pays étranger ici. Parce que l’élément humain et la culture sont relativement similaires à l’Allemagne. »

Plus récemment, il y avait des spéculations sur un possible retour de Götze en équipe nationale allemande, l’entraîneur national Joachim Löw n’a pas voulu écarter cette possibilité. « Si la performance du club est bonne, les prochaines étapes viennent automatiquement », a expliqué Götze. « Jogi l’a maintenant commenté, c’est la chose la plus importante. Parce qu’il est l’entraîneur et qu’il décide à la fin. Je remarque qu’il évalue mes performances positivement. »