L’ancien joueur national Gerald Asamoah est revenu sur sa carrière active dans le podcast « kicker meets DAZN » et s’est souvenu de ses coéquipiers et adversaires influents.

L’ancien joueur national Gerald Asamoah est revenu sur sa carrière active dans le podcast « kicker meets DAZN » et s’est souvenu de certains des joueurs et adversaires les plus influents.

« Le footballeur le plus flagrant avec lequel j’ai jamais joué a été Lincoln à l’époque de Schalke. Un joueur exceptionnel! Il n’a vraiment pas fait assez de son talent », a déclaré Asamoah. Interrogé sur le meilleur attaquant avec lequel il pourrait jouer, Asamoah a déclaré: « Ebbe Sand, je n’avais jamais rien vu de tel. C’était tellement glacial devant le but. »

Lorsqu’on a interrogé le joueur de 42 ans sur ses pires adversaires, Asamoah a choisi deux joueurs. « Fabian Ernst me connaissait si bien, je détestais jouer contre lui », a-t-il expliqué. Il se souvenait également d’un ancien résident de Dortmund: « Dede et moi nous sommes toujours déchirés dans les derbies. »

Un autre visage familier de la Bundesliga, cependant, a presque fait pleurer Asamoah pour lui au début de sa carrière. « Nous avons eu un match amical contre le Werder Brême et j’ai joué contre Martin Harnik. Il était toujours trop proche, il ne voyait pas de point et je me sentais un peu désolé », a déclaré Asamoah, l’Autrichien qui a joué pour Brême dans la chambre haute allemande. Stuttgart et Hanovre se sont précipités, ont même donné des conseils: « J’ai dit: » Garçon, je vais vous donner un conseil. Si vous jouez contre moi, vous devez garder vos distances. Si vous vous en tenez à moi, vous n’avez aucune chance! « »

Asamoah a pris sa retraite en 2015. Il a complété un total de 43 matches internationaux pour l’équipe nationale allemande. Il a également remporté la Coupe DFB à deux reprises avec Schalke 04.