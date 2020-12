JD Heyman de Entertainment Weekly est sorti en tant que rédacteur en chef

JD Heyman a été licencié en tant que rédacteur en chef de Entertainment Weekly «avec effet immédiat», a déclaré lundi un porte-parole de la société mère Meredith à TheWrap.

Aucune raison n’a été donnée pour l’éviction du rédacteur chevronné, anciennement au magazine People et rédacteur en chef chez EW depuis juin 2019.

«JD Heyman et Entertainment Weekly (EW), produit par Meredith Corporation, se sont séparés, avec effet immédiat», a déclaré le porte-parole. «Meredith remercie JD pour sa contribution aux marques EW et People au cours de ses nombreuses années de service. Une recherche nationale est en cours pour remplir le rôle. »

Jusque-là, Meredith a déclaré qu’Alex Brez, directeur des opérations éditoriales d’EW pour le divertissement et le style, et Tim Leong, rédacteur en chef adjoint et directeur créatif d’EW, superviseraient les opérations éditoriales du magazine.

Heyman, l’ancien rédacteur en chef adjoint du magazine People, a été nommé rédacteur en chef de EW l’année dernière alors que la publication est passée à un produit imprimé mensuel et s’est concentrée sur les offres numériques.

Meredith a repris EW dans le cadre de son achat de 2,8 milliards de dollars de Time Inc., qui a commencé la publication en 1990.

Heyman n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de TheWrap.