JD Gaming décroche la première place de la LPL Summer Split après avoir éliminé BLG

Capture d'écran via LPL

JD Gaming a battu Bilibili Gaming aujourd’hui dans un balayage net 2-0 lors du Summer Split de la LPL.

Le mid laner Zeng «Yagao» Qi a joué un rôle crucial dans les deux victoires de JDG, jouant de façon phénoménale avec Le’Blanc dans le premier match et Azir dans le deuxième match.

JDG 2: 0 BLG GGWP BLG! Ils nous ont eu dans la première moitié du match 2. NGL. Yagao & Zoom remportent les MVP de cette série. Vraiment enthousiasmé par le JDG Moment qui sortira de cette série! #JDGwin pic.twitter.com/amUd4rvxlm – JD Gaming (@JDGaming) 26 juillet 2020

Le premier match était le spectacle Yagao. Il a repris le jeu avec Le’Blanc, écrasant complètement le mid laner de BLG, puis itinérant pendant tout le match pour aider ses couloirs latéraux.

Bien que BLG ait obtenu quelques miettes sous la forme d’un dragon océanique, cela n’a pas eu d’impact sur le long terme car ils étaient trop loin derrière en or. Après une bagarre de 32 minutes au cours de laquelle JDG est sorti en tête avec son score de 22/4/47, ils ont clôturé le match.

Le deuxième match était beaucoup plus serré que prévu d’une équipe de haut niveau contre une équipe classée 12e. BLG a joué de manière beaucoup plus coordonnée et a rédigé une meilleure composition. L’expérience de JDG était trop difficile à gérer pour l’équipe BLG à la fin. Grâce à un jeu macro supérieur, JDG a pu clôturer la série de manière convaincante 2-0.

La victoire d’aujourd’hui place JDG à la première place du classement de la LPL Summer Split. Alors que le début de la division était plutôt médiocre, les champions du Spring Split ont rebondi vers la fin.

JDG disputera deux matches contre une équipe plus faible et de premier plan la semaine prochaine. Vous pouvez vous connecter à la chaîne officielle Riot Games LPL pour voir si JDG peut maintenir sa séquence de victoires dominante.

