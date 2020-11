JB Gill pulvérisé au visage par des cambrioleurs

2020-11-08 09:00:05

JB Gill a été aspergé au visage avec une substance inconnue lors d’un cambriolage «terrifiant» à son domicile.

La star de JLS a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir reçu une substance inconnue pulvérisée sur son visage, tandis que sa femme Chloé Gill a été «menacée» avec un couteau, lorsque des voleurs ont fait irruption dans leur ferme.

Une source a déclaré au journal The Sun on Sunday: « C’était un incident terrifiant. JB a été aspergé au visage et le gang a menacé Chloé avec un couteau. Il voulait la protéger, elle et leurs enfants, mais la meilleure façon de le faire était de coopérer avec La police et les médecins se sont précipités vers la maison et JB a été emmené à l’hôpital. Heureusement, il n’a pas été gravement blessé et a pu partir plus tard dans la journée. »

Un porte-parole du chanteur a ajouté: « La famille va bien et en sécurité, ayant augmenté la sécurité à la maison. »

Pendant ce temps, JB – qui a des enfants Ace et Chiara avec sa femme Chloé – a précédemment révélé comment sa maison sur la ferme dans la campagne du Kent est un « sanctuaire où s’échapper ».

Il a déclaré: « Il s’agissait d’avoir un sanctuaire vers lequel échapper. Je savais que je ne voulais jamais être un ‘gentleman farmer avec d’autres faisant tout le travail … Une similitude est que vous êtes occupé tout le temps et chaque jour il y a quelque chose Mais alors que j’avais un manager dans le show business, quand vous dirigez une ferme, vous devez rester au courant de tout. Heureusement, Chloé est un énorme soutien.

« Quand vous voyez tout le travail acharné, les efforts et le dévouement qui vont au bétail, il est impossible de ne pas apprécier ce que les agriculteurs font pour mettre de la nourriture sur notre table. Cela inclut les agriculteurs arables, qui cultivent des champs pour des cultures qui deviennent végétaliennes. et les produits végétariens. Tout le monde fait partie de l’agriculture. «

