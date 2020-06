Jax Taylor: Sur les règles de Vanderpump «Chopping Block», affirme la source

Stassi Schroeder, Kristen Doute, Max Boyens et Brett Caprioni sont TOUS sortis.



Ces quatre acteurs ont été licenciés par Bravo à la suite de scandales racistes qui ont refait surface à une époque particulièrement sensible et importante à travers le pays.



Alors maintenant, la question doit être posée…



Jax Taylor sera-t-il le prochain?



Schroeder et Doute ont été exclus des règles de Vanderpump cette semaine en raison de la façon dont ils ont traité leur confrère Faith Stowers, qui est afro-américain.



À un moment donné en 2018, Schroeder et Doute ont même appelé les flics de Stowers après avoir entendu qu’une femme noire était recherchée par la police.



Cette femme, bien sûr, n’était pas Stowers, ce qui signifie que Stassi et Kristen l’ont faussement accusée d’avoir commis un crime, simplement en raison de la couleur de sa peau.



Taylor, quant à lui, n’est pas exactement sorti indemne de ce scandale.



Jax A AUSSI accusé Stowers d’activités illégales il y a deux ans et beaucoup pensent qu’il devrait en conséquence être puni.



Au premier rang de ceux qui demandent Taylor devrait probablement être renvoyé? Elle se renverse.



« Je pense qu’il y a d’autres personnes qui devraient également être éduquées parce qu’elles ont fait des erreurs assez folles et ont dit des erreurs – pas même des erreurs », a-t-elle récemment déclaré à Us Weekly, ajoutant:



«Ils ont juste dit des choses terribles.»



« Monsieur. Taylor leur a dit des choses folles qui étaient raciales », a expliqué Stowers à ce tabloïd.



Selon In Touch Weekly, en attendant, il ne s’agit pas seulement de discours creux.



Taylor serait «sur le coup», a déclaré un initié à ce magazine, expliquant ce qui suit:



« [Jax] a été un fil lâche depuis le début de l’émission, mais même Lisa [Vanderpump] est inquiet », dit cet initié.



«Bravo, comme d’autres réseaux, était connu pour encourager les mauvais comportements de ses stars et maintenant ils doivent tout regarder avec de nouveaux yeux. C’est un réveil. «



Dans un tweet refait surface en 2017, Taylor a prétendu à tort que Stowers était «recherché par la police», écrivant «quelqu’un va aller en prison», après que Schroeder et Doute ont vu un article sur une femme noire recherchée pour vol et ont appelé la police pour dénoncer les crimes sur elle.



De plus, l’ancien costar Billie Lee a appelé Bravo à couper également les liens avec Taylor.



Cette ancienne star a dit qu’il « refusait de filmer avec moi parce que j’étais trans et l’a appelé sur son privilège cis blanc. »



Le 9 juin, la fiancée de 90 jours Ashley Smith a également appelé Taylor pour ses remarques passées, l’accusant de racisme dans sa déclaration cinglante



« Avez-vous tous vu Bravo licencier deux filles pour des propos racistes », a-t-elle écrit, ajoutant;



« Eh bien @bravotv ne laisse pas de côté le vieux Jax Taylor qui nous a harcelés lorsque notre émission a été diffusée pour la première fois. »



À l’époque, le réseau a également annoncé que Max Boyens et Brett Caprioni «ne reviendraient pas» pour la saison prochaine après leur posséder refait surface tweets racistes.



Après leurs licenciements, Stassi et Kristen se sont exprimés via des déclarations publiques et se sont excusés de leurs actions, promettant de prendre de meilleures décisions à l’avenir.



Schroeder a dit qu’elle « prendrait le temps d’écouter, d’apprendre et de prendre des responsabilités pour mon propre privilège. »



Quant à Doute, elle a dit qu’elle était « honteuse, embarrassée et incroyablement désolée ».