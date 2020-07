Javier Gutiérrez et Miki Esparbé jouent dans ‘Reyes de la Noche’, le nouveau Movistar + comédie +

Comme d’habitude, Movistar + a freiné les versions originales pendant l’été. Cependant, cela ne veut pas dire que la plateforme s’est arrêtée. Une fois qu’un certain degré de normalité s’est rétabli, tout en continuant à vivre avec la menace du coronavirus, le service Telefónica a repris le tournage de ‘Hierro’, ‘Paraíso’ et a terminé le ‘Skam España’. À ces titres il faut ajouter maintenant le début des enregistrements de ‘Kings of the night’, un nouvel engagement pour la comédie qui a commencé sa production ce lundi.

L’équipe de ‘Reyes de la noche’

«Reyes de la noche» a été créé par Adolfo Valor («Ghost Promotion») et Cristóbal Garrido («Fariña»), et sera dirigé par Carlos Therón («Regardez ce que vous avez fait») et Valor lui-même. Au premier rang de son casting se trouvent Javier Gutiérrez et Miki Esparbé, deux visages connus au sein de la plate-forme, puisqu’ils ont joué respectivement dans «Vergüenza» et «Los espabilados». Le trident principal est complété par Itsaso Arana (« La Vierge d’Août »).

L’intrigue de cette nouvelle comédie nous ramènera à la fin des années 80 et au début des années 90, une époque où le journalisme sportif radiophonique impliquait un pouvoir significatif. Dans ce contexte, nous avons découvert Paco el Cóndor (Gutiérrez), un vétéran de la vague qui connaît l’industrie du sport mieux que quiconque, et qui maintient un leadership hégémonique sur le public. Au moins jusqu’à ce que sa pupille, Jota (Esparbé), lui fasse face. Le revers de la médaille est montré par Marga Laforet (Arana), qui a déplacé son programme pour favoriser un contenu plus commercial.

Sortie en 2021

Les six épisodes de « Reyes de la noche », qui sont tournés à Madrid et dureront une demi-heure, ne seront pas vus sur Movistar + avant 2021. Pendant cette attente, nous ne trouverons pas de décalage dans le calendrier, puisqu’une fois l’été terminé, le service de paiement proposera le lancement de trois de ses paris inédits: le thriller policier ‘Riot’, la comédie acide ‘Nasdrovia’ et l’adaptation prometteuse de ‘Dis-moi qui je suis’.