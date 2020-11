Jason Saab de Manly s’interrompt pour discuter de Keith Titmuss

La recrue virile Jason Saab s’est effondrée en se remémorant son amitié avec le regretté joueur des Sea Eagles, Keith Titmuss.

Titmuss, 20 ans, est décédé la semaine dernière après s’être effondré à la fin d’une séance d’entraînement Manly.

La mort du jeune attaquant a secoué Manly et la communauté plus large de la LNR, les Sea Eagles donnant aux joueurs du temps pour pleurer la perte de leur jeune coéquipier.

Saab, qui a obtenu la semaine dernière une libération par les Dragons pour se lier avec Manly, a déclaré qu’il était dans le « déni » quand il a appris la nouvelle de la mort à son ami proche.

« Je suis juste tombé en panne. Je n’arrivais pas à y croire », a-t-il dit Neuf nouvelles.

« J’étais dans tellement de déni et de choc. Cela m’a secoué. »

La recrue virile Jason Saab s’effondre tout en se remémorant son amitié avec Keith Titmuss. (Neuf)

Le couple était si proche que Saab a admis qu’ils avaient souvent parlé de jouer ensemble juste avant que les Dragons n’accordent une libération à l’ailier.

Se remémorant les conversations avec son défunt ami, un Saab émotionnel s’est effondré et a été réduit aux larmes lorsqu’il a révélé qu’il avait envoyé un message à Titmuss, lui disant qu’il le rejoindrait à Manly quelques instants avant le décès de la jeune star.

« Pour avoir ce sentiment, ça aurait été tellement incroyable de jouer au foot et de s’entraîner avec votre meilleur ami », at-il ajouté.

«Nous en avons toujours parlé. Je lui ai envoyé un message ce jour-là et je lui ai dit que je serais là la semaine prochaine.

« Je n’ai jamais reçu de message. Je lui ai demandé comment était l’entraînement. »

Jason Saab avec Keith Titmuss. (Neuf)

Saab a déclaré qu’il espérait pouvoir honorer Titmuss alors qu’il entamait le prochain chapitre de sa carrière dans la LNR.

«J’ai une raison d’être là. Chaque matin, je passe devant Keith», dit-il.

«Il y a une affiche du Temple de la renommée de lui dans les hangars.

« Je me sens bien. J’ai l’impression qu’il est prévu que je sois là et que je joue en première année et que je sois le prochain numéro des Sea Eagles à côté de lui. »