JASON O’MARA’S BATMAN revient pour la finale de la série dans JUSTICE LEAGUE DARK: APOKOLIPS WAR

Crédit: Warner Bros. Animation



Faire entendre Batman pendant près d’une décennie dans l’univers cinématographique animé de DC a donné à Jason O’Mara un aperçu du personnage – en particulier la relation de Bruce Wayne avec son fils, Damian Wayne.

C’est une relation qui, selon O’Mara, porte ses fruits « de façon considérable » dans Justice League Dark: Apokolips War, le nouveau film d’animation DC qui sert de finale à l’univers cinématographique partagé lancé en 2014.

Le film, qui est maintenant sorti en numérique avec une sortie sur DVD le 19 mai, promet de rassembler une multitude de super-héros pour une bataille finale contre Darkseid. Parmi eux, Batman d’O’Mara, un personnage qu’il a exprimé pendant six ans dans un total de 11 films. Seul Kevin Conroy a exprimé Batman dans plus de films, avec 15.

O’Mara est un vétéran de la voix, mais il est également un acteur expérimenté dans des projets d’action en direct, dont un récent rôle dans L’homme au château haut et un passage jouer Jeffrey Mace / The Patriot dans Agents de S.H.I.E.L.D..

Newsarama a expliqué à O’Mara comment sa version de Batman a évolué, pourquoi le travail de voix off est un travail très convoité en ce moment et ce que les fans peuvent attendre de la confrontation épique de Justice League Dark: Apokolips War.

Newsarama: Jason, tout d’abord, comment vas-tu au milieu de tout ça?

Jason O’Mara dans ‘Complications’ Crédit: USA



Jason O’Mara: Je vais bien. Ouais. Pour moi, construire une routine, surtout le matin, est vraiment important pendant la quarantaine. Et me fixer des objectifs et des tâches tout au long de la journée, même s’ils sont simples, aide vraiment.

Et j’en parle en tant qu’ambassadeur de Movember, et j’en parle sur le site Web de Movember – en particulier pour les hommes pendant cette période, parce que nous avons tendance à isoler et à prétendre au monde que tout va bien et que nous avons cela. Mais nous n’avons pas toujours ça.

Il est donc très important pour les hommes de tendre la main à leurs amis et à leurs proches en ce moment, de parler de ce qui se passe vraiment et d’échanger quelques conseils sur la façon de surmonter cela, en gardant votre santé mentale.

Nrama: C’est fantastique. Je peux imaginer qu’en tant qu’acteur, il est difficile de ne pas pouvoir du tout pratiquer son métier.

O’Mara: Ouais. J’adore travailler. J’aime ce que je fais. Je pense que c’est Mark Twain qui a dit – je le paraphrase, mais il a dit, trouvez quelque chose que vous aimez et vous ne travaillerez jamais un jour dans votre vie. Et je le ressens vraiment dans mon travail. J’adore mon travail, que ce soit devant une caméra ou devant un microphone.

Le fait que cela ait été retiré n’est pas facile.

Je continue d’auditionner et de lire pour le travail vocal. Mais le reste de la communauté d’acteurs l’est aussi. Je fais du travail vocal depuis la fin des années 90 – vous savez, même à Londres, je faisais des annonces pour la BBC. Donc je fais ça depuis longtemps. Le truc Batman n’a commencé que pour moi il y a sept ans, mais je travaille depuis longtemps d’une manière ou d’une autre.

Et j’ai toujours réussi à passer du travail vocal au travail caméra, au travail sur scène et inversement.

Et maintenant, chaque acteur dans le monde est comme, vous savez, je pense que c’est un très bon moment pour essayer les voix off.[Laughs]

C’est donc soudainement devenu vraiment compétitif. Je vais chercher des trucs avec, je ne sais pas, Leonardo DiCaprio ou quelque chose en ce moment. Il sera donc difficile pour nous, acteurs réguliers, de réserver un travail.

Crédit: Warner Bros. Animation



Mais je ne vais pas arrêter! Je vais continuer à lire, à essayer des trucs.

J’ai eu la chance, avant la mise en quarantaine, d’enregistrer une série Netflix, appelée Dieux et héros, qui est basé sur les mythes grecs classiques.

Il est fait par les mêmes gars qui ont fait le Castlevania série d’animation pour Netflix, qui a été très réussie. Je pense donc que cela sortira vers la fin de l’année. Je suis donc très content que ce soit un petit pain au four, si vous voulez – quelque chose dans le pipeline, quelque chose à espérer.

Nrama: Vous avez également cette nouvelle Justice League Dark: Apokolips War, qui vous ramène au rôle de Batman pour une sorte de finale à cet univers cinématographique. Avez-vous l’impression que votre Batman a évolué depuis que vous avez commencé à le faire jusqu’à maintenant?

O’Mara: Ce que j’aime le plus dans cette version de Batman, c’est qu’elle a évolué au cours de ces 11 films dans lesquels il a été présenté au cours de la série.

C’est une version plus personnelle de Batman. C’est une version plus émotionnelle. Il a une relation avec son fils, Damian, qui est née d’une histoire assez horrible impliquant Talia et Ra’s Al Ghul et tout ça.

Et donc, au moment où j’ai commencé Fils de Batman, J’étais aussi le père d’un fils qui, à l’époque, il avait neuf ou dix ans – à peu près à l’âge de Damian dans ce film.

Crédit: Warner Bros. Animation



Vous savez, il a vieilli et s’est transformé en une personne adulte, et Damian a grandi aussi, vous pouvez l’entendre dans [voice actor] Stuart [Allan]La voix de la série au fur et à mesure de sa progression, tout comme la relation entre Bruce et Damian.

Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments, ils ont parfois été très controversés, se sont battus, mais se sont aussi montrés comment ils se sentent.

Cette partie de l’histoire de Batman dans ces films définit cette version de Batman et ma performance de lui.

Ce que j’aime à ce sujet, c’est que vous pouvez regarder l’intégralité de la série, presque comme une émission de télévision – il y a comme 27, 28 heures d’histoire séquentielle. Il y a des films qui sont plus autonomes que d’autres, mais il y a d’autres films qui continuent la narration.

En tant qu’acteur, j’adore ça, car il y a une chance de développer le film avec chaque film que vous faites – de porter le chagrin et les défis et les blessures d’un film à l’autre.

J’ai donc l’impression que dans cette série, Batman n’a jamais été aussi développé, car il n’est pas seulement Batman et il n’est pas seulement Bruce. Il a des choses qui lui arriveront qui le changeront pour toujours.

Et évidemment, dans ce film, on le voit à son plus compromis. Et je pense que le public va vraiment ressentir cela, car il le regarde depuis si longtemps.

Crédit: Warner Bros. Animation



Nrama: Eh bien, il se heurte à un ennemi assez formidable dans ce film. Pouvez-vous parler de ce que les personnages rencontrent dans ce film et du rôle de Batman dans celui-ci?

O’Mara: Darkseid remet sa tête laide, et il n’a jamais été aussi puissant. Et Batman essaie de rassembler les troupes, Justice League, mais il devient clair très rapidement que la Justice League va avoir besoin d’aide. Et cela prendra la forme de Justice League Dark et Teen Titans et Suicide Squad – tout le gang.

Ainsi, tous les gangs travailleront ensemble contre un ennemi commun.

La question est de savoir quelles astuces Darkseid aura dans sa manche pour infiltrer les groupes et retourner certains des héros les uns contre les autres.

Nrama: Après avoir joué ce personnage pendant si longtemps au fil des ans, trouvez-vous qu’il y a un peu de Jason O’Mara en lui, ou que vous l’intériorisez vous-même?

O’Mara: Oh ouais, je pense que ce qui définit ma performance, c’est le fait que je suis père et je sais ce que c’est que d’avoir un fils et de se sentir à la fois responsable et concerné par votre enfant, vous savez? Mon fils n’est pas un assassin ninja entraîné, ce qui est bien. Il est plutôt un enfant ordinaire. Et Damian est assez dangereux.

Crédit: Warner Bros. Animation



Mais oui, je peux apporter ça à chaque session, le fait que je suis père. Et je pense que cela m’a aidé, au fil des films, à accéder émotionnellement à Batman. Je pense que c’est probablement le plus émouvant que nous ayons vu Batman et Bruce. Et je pense que c’est le plus compromis que nous ayons vu Batman.

De plus, je pense que les scénaristes, producteurs et réalisateurs ont fait un excellent travail de mise en place de l’histoire jusqu’à présent, en termes de relation entre Bruce et Damian.

Et cela rapporte vraiment dans ce film de manière considérable.

Il n’y aura pas de sécheresse oculaire dans la maison.