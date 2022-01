C’est officiel ! Jason Momoa confirme sa séparation avec Lisa Bonet

L’un des acteurs les plus importants de ces dernières années est Jason Momoa, qui a fait partie de grandes franchises comme l’univers DC en donnant vie au héros Aquaman, il a également fait partie de la série multi-récompensée Game of Thrones, mais apparemment tout n’a pas été simple pour l’acteur, début novembre il a été testé positif au Covid-19 et maintenant il a été annoncé que Jason Momoa est officiellement séparé de sa femme Lisa Bonet.

Jason Momoa et Lisa Bonet ont entamé une relation en 2005, mais ils ont été mariés jusqu’en 2017 et tout au long de ces années, ils ont eu deux enfants, Lola et Nakoa-Wolf, âgés respectivement de 14 et 13 ans. Ce couple était considéré comme l’un des plus stables d’Hollywood, car ils étaient continuellement vus lors d’événements publics, mais apparemment, tout n’était pas parfait pour ce mariage.

Par le biais de leurs réseaux sociaux, il a été annoncé que Jason Momoa divorçait de sa femme Lisa Bonet :

“Nous avons tous ressenti la pression et les changements de ces temps de transformation… Une révolution se déroule ~et notre famille ne fait pas exception… ressentant et grandissant grâce aux changements sismiques qui se produisent. Et donc, nous partageons les nouvelles de notre famille. Que nous nous séparons dans le mariage. Nous partageons cette information non pas parce que nous pensons que c’est une nouvelle….. Mais pour qu’en continuant nos vies, nous le fassions avec dignité et honnêteté. L’amour entre nous continue, évoluant de la manière dont il souhaite être connu et vécu.

Nous nous libérons mutuellement ~ pour être qui nous apprenons à être…. Notre dévotion inébranlable à cette vie sacrée et à nos enfants. Enseigner à nos enfants

Ce qui est possible ~

Vivre la prière

Que l’amour prévale”.

Cela a été annoncé par l’interprète d’Aquaman et certaines rumeurs ont commencé à émerger, car depuis plusieurs mois il y avait des spéculations sur certains flirts d’Amber Heard avec Jason Momoa, en plus de Lisa Bonet qui ne voulait pas que son mari travaille avec cette actrice, comme Lisa Bonet est une grand ami de Johnny Depp, bien que ces rumeurs n’ont pas été confirmées.