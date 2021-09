Jason Momoa n’est pas aussi dur à cuire qu’il en a l’air et nous en avons la preuve

Jason Momoa nous a fait succomber maintes et maintes fois avec ses personnages charmants. Qu’il s’agisse d’incarner un sauveteur dans Alerte à Malibu ou de nous faire tomber amoureux du personnage de Khal Drogo dans Game of Thrones, l’acteur a toujours montré son côté robuste et viril.

Jason Momoa : un dur au coeur tendre

Dans une récente interview, l’acteur a révélé son côté plus tendre et vulnérable, celui qui place sa famille, et surtout ses enfants, au-dessus de tout.

Mais la preuve la plus réelle que Jason Momoa est super mignon est sans doute que parmi les 10 objets indispensables qu’il ne sort jamais de sa valise lorsqu’il voyage, il y a un animal en peluche.