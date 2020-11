Jason Momoa apporte son soutien à Zack Snyder, nous unis pour l’anniversaire de la Ligue de la justice

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le DC Extended Universe a eu une vie unique dans les théâtres, et cela n’est nulle part plus évident que le traitement du Ligue de justice. La coupe théâtrale du blockbuster vient de fêter ses 3 ans après sa sortie, mais les fans sont impatients de voir le Snyder Cut publié sur HBO Max l’année prochaine. Et maintenant, l’acteur d’Aquaman, Jason Momoa, a une fois de plus mis son soutien au cinéaste et à ses efforts de plaidoyer.