Jason Blum discute d’une activité paranormale et aimerait ramener Katie

Activité paranormale revient dans les cinémas dans un avenir proche. Jusqu’à présent, la franchise a compté six épisodes, mais aucun n’a atteint les sommets ou l’estime de ce premier film. Il raconte l’histoire d’un couple, Katie et Micah, qui emménage dans une nouvelle maison et est hanté par un esprit dans la maison. Ce premier film a été un succès monstre, rapportant plus de 190 millions de dollars sur seulement 15 000 $ pour un budget. C’était aussi le premier film de Blumhouse Pictures et il est proche et cher au fondateur Jason Blum’s cœur. Donc, quand ce nouveau film est réalisé, il semble être plus protecteur que jamais. Ce n’est pas seulement gifler Activité paranormale étiquette sur quelque chose. Lors d’une conversation avec des fans à Fandom, il a expliqué où se trouvait ce nouveau film et comment il aimerait ramener Katie pour le nouveau film.

Activité paranormale construite Blumhouse

Lorsqu’on lui a demandé de ramener Katie Featherstone pour le nouveau film: « Vous avez raison, je ne pourrais pas vous dire si je savais. Nous allons faire le film. Nous développons le film, mais je ne sais pas où exactement l’histoire va atterrir. Nous parlons de différentes choses. À cent pour cent, nous faisons un film, nous ne sommes pas allés si loin avec le développement. Mais je vais vous dire ceci. J’adorerais pour la ramener, et c’est une grande actrice, et c’est un vieil ami, et j’espère que nous pourrons la ramener. «

« C’était la naissance de Blumhouse, et je me suis vraiment mis au défi avec la tâche de » Comment puis-je prendre le succès de Activité paranormale et construire une entreprise qui fait beaucoup de différents types de films effrayants amusants, réussis et bons? Il occupe donc une place très spéciale dans mon cœur, cette première Activité paranormale, et ça a été tactile pendant trois ans. Je veux dire, [director] Oren Peli vivait dans ma maison d’hôtes, et on nous a dit que ça allait partir, que ça n’irait pas, que ça allait aller, que ça n’irait pas très longtemps. Mais j’ai appris énormément et j’aime beaucoup ce premier film parce qu’il a changé ma vie. «

le Activité paranormale l’histoire est tellement cool. Vraiment, vous pouvez retracer le boom de l’horreur actuel jusqu’à la sortie de ce film en 2007, nous avons donc ce film à remercier pour beaucoup. Blum et sa société ont fait plus d’horreur que quiconque depuis New Line dans les années 80, et dans une certaine mesure Miramax dans les années 90, même si je dirais qu’ils ont fait plus de mal que de bien. Un nouveau Activité paranormale le film, dans une nouvelle direction pour la série, ne peut être qu’une bonne chose.

