Jas Waters, écrivain ‘This Is Us’, mort à 39 ans

Xbox Game Pass Ultimate, qui permet aux joueurs d’accéder à la fois au Game Pass et au Xbox Live Gold, est en vente pour seulement 23 $ pour un abonnement de trois mois (environ la moitié du prix demandé habituel) sur Amazon et Best Buy. Cependant, l’ancienne offre n’est disponible qu’aux États-Unis, de sorte que d’autres régions pourraient devoir attendre.

Le Xbox Game Pass est depuis longtemps la référence en matière de services d’abonnement aux jeux. Sa bibliothèque contient plus de 370 jeux, y compris des titres tels que Donjons Minecraft, Gears Tactics, Red Dead Redemption 2, et chéris indépendants comme le Ou Je séries. Microsoft change et ajoute régulièrement à cette collection, ce qui signifie que les abonnés ne manquent jamais de nouveaux jeux pour jouer. Game Pass offre également aux utilisateurs une remise fixe de 20% sur les achats de jeux dans sa vaste bibliothèque, ainsi qu’une remise de 10% pour tous les modules complémentaires. Pour adoucir le pot, Game Pass Ultimate combine Game Pass avec Xbox Live Gold, ce qui signifie que les joueurs n’ont qu’à garder une trace d’un abonnement pour l’expérience Xbox «ultime».

Maintenant, VG24 / 7 rapporte que l’abonnement de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate est en vente sur Amazon et Best Buy pour 23 $, par opposition au prix habituel de 45 $. On ne sait pas quand se termine pour le moment, donc les fans intéressés par cette remise devraient probablement agir rapidement. Best Buy a eu une vente similaire au début du mois dernier, donc ceux qui ont raté celle-ci ne doivent pas désespérer. Cependant, ceux qui cherchent à faire un stock important doivent savoir que seuls 36 mois de Game Pass Ultimate peuvent être échangés par compte à la fois.

Les services d’abonnement aux jeux et leurs avantages sont un excellent moyen pour les joueurs qui ne peuvent pas se permettre chaque nouvelle version de continuer à jouer. Avec des offres comme celle-ci, les joueurs reçoivent des centaines d’heures de jeu pour une bouchée de pain virtuelle. De plus, la bibliothèque Game Pass est un excellent moyen d’essayer un jeu avant de s’engager à l’acheter, car dépenser 60 $ pour une déception n’est jamais une bonne idée, et le Xbox Game Pass propose l’une des sélections les plus larges par rapport à ses concurrents, PlayStation Now et EA Access.

Cependant, tous les joueurs n’apprécient pas ces services, car certains fans manquent les jours précédant les bibliothèques de jeux numériques, lorsqu’ils étaient en mesure de posséder tout leur contenu. Il y a eu une transition importante au cours des dernières années des disques aux codes de téléchargement. Le concept d’un service d’abonnement aux jeux n’est cependant pas nouveau, car des services comme GameFly fonctionnaient sur des modèles commerciaux similaires dès 2002. Les abonnements deviennent de plus en plus abordables et l’espace de stockage devient de moins en moins un problème sur les consoles. , des choses comme Xbox Game Pass pourrait devenir la façon idéale – ou unique – de jouer.

