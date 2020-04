Janelle Monae cherche à découvrir les mystères de la saison 2 des retrouvailles

La deuxième saison d’Amazon Prime’s Retour à la maison trouve Janelle Monáe (Harriet, figures cachées) Entrer dans le rôle principal pour rejoindre Stephan James«Walter Cruz alors que les mystères révélés au cours de la première saison continuent de grandir. Créé par Eli Horowitz et Micah Bloomberg, Kyle Patrick Alvarez (13 raisons pour lesquelles, l’expérience de la prison de Stanford) reprend la présidence du directeur de Sam Esmail (Mr. Robot) cette saison ainsi que la production exécutive. Chris Cooper (beauté américaine), Joan Cusack (Grosse Pointe Blank), Mary Holland (Veep), et Hong Chau (Watchmen) également en vedette, avec Bobby Cannavale et Shea Whigham rumeur d’apparaître cette saison. Retour à la maison est coproduit par Amazon Studios et UCP. Alvarez, Julia Robertsociété de production Red Om Films, Esmail Esmail Corp et Anonymous Content’s Chad Hamilton. Horowitz, Bloomberg et Chris Giliberti, Alex Blumberg, et Matt Lieber de Gimlet Media est également producteur exécutif.

Au-delà du matériel source et en introduisant de nouveaux personnages et une portée plus large, les fans ont eu droit à une bande-annonce plus tôt ce mois-ci qui commence avec Jackie de Monáe se réveillant au milieu d’une barque avec une crise d’amnésie majeure. Ce qui suit est une accumulation de visuels délibérément déroutants et mortellement dangereux du voyage de Jackie dans le Homecoming Initiative et le trou de lapin de Geist Group, la société mère. Assurez-vous de garder un œil sur les retourneurs Walter et Audrey (Chau), ainsi que sur les nouveaux visages du PDG Leonard Geist (Cooper) et du mystérieux officiel militaire de Cusack. Après le teaser, assurez-vous de vérifier les mini-teasers de Monáe publiés sur les réseaux sociaux cette semaine qui ajoutent au mystère, et nous (et Jackie) interrogent tout le monde et tout – et nous voulons dire toutes les personnes.

