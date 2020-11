Jane Fonda: les célébrités devraient utiliser leurs plateformes pour de bon

2020-11-13 02:00:05

Jane Fonda pense qu’il est important que les célébrités utilisent leurs plateformes pour de bon, car les personnes célèbres font «remarquer» aux autres les causes auxquelles elles croient.

La star de ‘Grace and Frankie’ est un ardent défenseur des problèmes sociaux, y compris les droits des femmes et le changement climatique, et a déclaré qu’elle pensait que c’était le travail de chaque personne célèbre de « prendre position » pour ce en quoi elle croyait, comme le fait souvent sa plate-forme. «Les gens remarquent» la cause.

Elle a déclaré: «Quand quelqu’un de célèbre prend position, les gens le remarquent. Les célébrités sont des répéteurs. Nous ne créons pas la voix; nous captons la voix et veillons à ce qu’elle atteigne un large public.

«J’ai été impliqué dans de nombreux problèmes dans le passé. Je suis une femme, donc je me soucie des problèmes des femmes, mais pour le moment et jusqu’à ma mort, le problème sera le climat parce qu’il affecte tout le reste.

Jane, 82 ans, a également déclaré que sa propre motivation pour utiliser sa voix vient du fait qu’elle veut être en mesure de dire qu’elle «a fait de son mieux» lorsqu’elle arrive à la fin de sa vie.

Elle a ajouté: «Il y a un avenir dans lequel il vaut la peine de vivre et si ce n’est pas une motivation, je ne sais pas ce que c’est. Je veux pouvoir arriver à la fin de ma vie et sentir que j’ai fait de mon mieux.

Et l’actrice a admis qu’elle se fâche lorsqu’elle voit des gens qui «ont le pouvoir de faire quelque chose» pour apporter des changements positifs, mais qui choisissent de ne pas le faire.

Interrogée par Harper’s Bazaar UK ce qui la met en colère, elle a partagé: «Tant de gens qui ont le pouvoir de faire quelque chose, mais qui n’admettent pas la cause de la crise climatique qui est les combustibles fossiles. Ce qui me rend furieux, c’est que beaucoup de gens parlent d’éoliennes et d’éoliennes, mais ils ne parlent pas de combustibles fossiles parce que c’est controversé. Faites pousser des boules, l’avenir est en jeu. »

