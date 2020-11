Jamie Redknapp rejette l’idée du joueur d’Arsenal – .

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Jamie Redknapp a défendu l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang sur le podcast Pitch to Post Preview de Sky Sports.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur et de Liverpool estime que l’attaquant d’Arsenal traverse une mauvaise passe en ce moment.

L’expert de Sky Sports a ajouté qu’il ne pensait pas que l’attaquant international gabonais ait perdu sa concentration après la signature d’un nouveau contrat.

Tel que rapporté par Sky Sports en septembre, le joueur de 31 ans a mis le stylo sur papier sur un nouveau contrat avec les Gunners.

Aubameyang a marqué un but et fourni une passe décisive en six matches de Premier League et a marqué un but en 29 minutes en Ligue Europa jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored.

Au cours de la campagne 2019-2020, l’attaquant a marqué 22 buts et donné trois passes décisives en championnat et a marqué trois buts en Ligue Europa pour Arsenal, selon WhoScored.

Redknapp a déclaré à propos d’Aubameyang sur le podcast Pitch to Post Preview de Sky Sports: «Il n’a peut-être pas atteint les sommets de la saison dernière, et puis il y a tout l’accent qu’il a signé un nouveau contrat, est-il à l’aise? Bien sûr, il ne l’a pas fait. Il est juste en train de courir un peu.

Rester positif

Chaque attaquant passe par une mauvaise période, et Aubameyang en traverse une.

L’ancienne star du Borussia Dortmund travaille toujours dur et contribue à l’équipe, et ce n’est qu’une question de temps avant de commencer à frapper les buts pour le plaisir comme il le fait normalement.

