Jamie Foxx présente son personnage Joe Garder – / Film

Nous sommes officiellement en décembre, et cela signifie que ce mois-ci, vous pourrez voir le nouveau film de Pixar Âme quand il arrive exclusivement sur Disney + à partir du jour de Noël. Pour mieux vous familiariser avec l’histoire, la star du film Jamie Foxx a pris le temps de présenter son personnage Joe Gardner, un professeur de groupe au collège qui a rêvé d’être un musicien de jazz professionnel toute sa vie. Joe obtient enfin son gros coup quand un grand numéro de jazz a besoin d’un pianiste à la dernière minute, mais il n’y a qu’un problème. Il est sur le point de mourir.

Cela peut sembler un peu sombre pour un film pour enfants, mais ce n’est pas si déprimant. Il y a beaucoup de vie dans ce film, et c’est parce que pour revenir sur Terre, Joe doit convaincre une âme fatiguée et à naître appelée 22 (exprimée par Tina Fey) que la vie vaut la peine d’être vécue. Regarder le Âme featurette ci-dessous pour un avant-goût de ce qui est à venir.

Featurette Soul

?

C’est le film parfait à regarder avec votre famille immédiate depuis la sécurité de votre maison pendant la période des fêtes. Après que nous ayons tous vécu collectivement l’une des pires années depuis longtemps, Pixar Âme nous rappelle de prendre le temps de profiter de toutes les bonnes choses de notre vie, et cela garantit que nous apprécierons certaines des choses les plus simples lorsque nous pourrons réellement revenir à une vie normale. Les citoyens de New York seront particulièrement désireux de vivre toute la vie qu’offre The Big Apple dans le film émouvant de Pixar.

Nous en aurons plus plus tard aujourd’hui avec les cinéastes de Soul, dont le réalisateur Pete Docter, co-directeur Pouvoirs Kempet producteur Dana Murray révélant quelques détails sur les versions du film qui n’ont pas fait la coupe finale, alors restez à l’écoute.

Joe Gardner (Jamie Foxx) est un professeur de groupe au collège qui a la chance de sa vie de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Mais un petit faux pas le mène des rues de New York à The Great Before – un endroit fantastique où les nouvelles âmes obtiennent leur personnalité, leurs bizarreries et leurs intérêts avant de se rendre sur Terre. Déterminé à retourner dans sa vie, Joe fait équipe avec une âme précoce, 22 ans (Tina Fey), qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Alors que Joe essaie désespérément de montrer à 22 ce qu’il y a de bien dans la vie, il se peut qu’il découvre les réponses à certaines des questions les plus importantes de la vie.

Âme arrive sur Disney + sur 25 décembre 2020.

Articles sympas sur le Web: