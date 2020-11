Jamie Foxx jouera dans le drame juridique d’Amazon Studios – / Film

Gagnant d’un Oscar Jamie Foxx se dirige vers une autre salle d’audience cinématographique.

Foxx, qui a joué un avocat dans le thriller dérangé de 2009 Citoyen respectueux des lois, est réglé pour produire et jouer dans L’enterrement, un drame juridique d’Amazon Studios sur une affaire judiciaire réelle impliquant le propriétaire d’un salon funéraire. Obtenez les détails ci-dessous.

Deadline rapporte que Foxx jouera dans L’enterrement, qui est dirigé par Maggie Betts (Noviciat) et écrit par le gagnant du prix Pulitzer Doug Wright (Penne). Le point de vente dit que le film est basé sur une histoire vraie et décrit l’intrigue comme suit: «Après qu’un propriétaire de salon funéraire en faillite ait décidé de poursuivre un homme d’affaires rival pour une transaction qui a mal tourné, le propriétaire engage un avocat flamboyant pour gérer l’affaire. «

Curieusement, le nouveau rapport ne mentionne pas le rôle que Foxx jouera. Mais une précédente description du film d’il y a deux ans, à l’époque Nebraska et Élection Le réalisateur Alexander Payne flirtait avec la direction du projet, nous donne un peu plus d’informations avec lesquelles travailler. Ce rapport indiquait que L’enterrement sera sur Willie Gary, un avocat prospère de Black Southern qui a gagné le surnom de «The Giant Killer» en éliminant certains géants importants de l’entreprise dans des affaires judiciaires au nom de ses clients. Gary est embauché par Jeremiah O’Keefe, le propriétaire d’une petite chaîne de salons funéraires qui prétend avoir été escroqué par un important conglomérat de salons funéraires. Bien que cela n’ait pas été confirmé, il semble probable que Foxx jouera Willie Gary dans ce film.

Deadline décrit le film comme un «drame à deux mains» et dit que Foxx jouera «en face d’un rôle légendaire en cours de distribution». Je suis curieux de voir si ce «rôle légendaire» finit par être pour l’avocat rival dans cette affaire, ou pour le rôle d’O’Keefe, car cela façonnera probablement le type de film que cela pourrait devenir: un no-hold- une éruption judiciaire interdite, ou un drame plus sombre entre un homme lésé et son avocat.

Maggie Betts a écrit et réalisé Noviciat, un drame de la période 2017 sur une religieuse aux prises avec sa foi, l’église, la répression sexuelle, etc. Le réalisateur a remporté un prix spécial du jury Breakthrough Director au Festival du film de Sundance 2017, et L’enterrement sera sa fonction de suivi.

Foxx prête sa voix au personnage principal du prochain film de Pixar Âme, et reprendra en quelque sorte son rôle de supervillain Electro dans Sony et Marvel Studios ‘ Spider-Man 3, qui tourne actuellement.

