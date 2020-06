Jamie Foxx déclare que son biopic sur Mike Tyson est maintenant lancé

Jamie Foxx a essayé pendant un certain temps pour obtenir un Mike Tyson biopic sur le sol. Il semble qu’il puisse enfin réaliser son souhait. Sur une apparition sur le Mike Birnbaumla série Instagram Rattraper (de quel monde s’agit-il), Foxx a parlé du film qui a finalement décollé et est devenu une réalité. Vous pouvez voir ses citations sur le film et ce qu’il fait pour se regrouper ci-dessous.

De toute évidence, la technologie devra également jouer un rôle dans Foxx, qu’il a également développé, ainsi que ce qu’il fait pour essayer de reproduire le physique légendaire de Tyson: « Et puis juste la technologie de la façon dont je vais écoutez, je vous garantis que les gens me rencontreront dans la rue et demanderont des autographes et penseront que je suis Mike Tyson « , a-t-il ajouté. Tous les deux jours, je fais 60 tractions, nous faisons 60 plongeons, nous faisons 100 tractions, « a déclaré Foxx en plaisantant, » Je n’ai pas de muscles du mollet, donc nous pourrions avoir à obtenir des prothèses pour cela. « Vous pouvez voir l’interview complète avec les citations sur la photo ci-dessous.

Consultez ce post sur Instagram.

Ce sera un projet intéressant à suivre. Je viens de demander à ma femme: « Hé, voudriez-vous regarder un biopic de Mike Tyson avec Jamie Foxx? » quand j’ai vu cette nouvelle, et elle a répondu non. Tyson était sans aucun doute l’un des meilleurs à avoir jamais mis les gants, mais ses démons et crimes personnels ont laissé un goût amer dans la bouche des gens au fil des ans. Il sera intéressant de voir comment le public réagit à la dernière partie de sa vie décrite dans le film.