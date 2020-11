Jamie Dornan prédit que Paul Mescal sera choqué par sa renommée

2020-11-15 07:30:05

Paul Mescal sera choqué par sa nouvelle renommée, selon Jamie Dornan.

Jamie Dornan pense que Paul Mescal sera choqué par sa nouvelle renommée une fois que les restrictions relatives aux coronavirus seront assouplies.

L’acteur de 38 ans est devenu de bons amis avec Paul, 24 ans, au cours des derniers mois, et il pense que la star de « Normal People » devrait être surprise par l’attention qu’il recevra lorsque la vie reviendra finalement à la normale.

Il a dit: « Il aura un choc quand les pubs ouvriront. »

Jamie a également révélé qu’il avait décidé de contacter Paul après avoir été impressionné par certaines de ses performances à l’écran.

Il a déclaré au journal The Sun on Sunday: « Un de mes bons amis est de bons amis avec Paul, alors j’ai dit: ‘Demandez-lui si je peux me contacter.’ Alors il l’a fait et maintenant nous sommes amis.

«Tu sais comment parfois tu regardes quelqu’un et tu es juste obligé?

« Je pense que nous devrions faire cela plus dans mon jeu. Tout le monde est si accessible. Je n’ai encore jamais eu de situation où j’ai été ému par la performance de quelqu’un ou d’un réalisateur sur quelque chose que je n’ai pas pu contacter. avec eux. »

Pendant ce temps, Paul a précédemment admis avoir éprouvé une gamme d’émotions contrastées après la libération de « personnes normales » au milieu du verrouillage du coronavirus.

L’acteur – qui a joué aux côtés de Daisy Edgar-Jones dans la célèbre série télévisée dramatique – a expliqué: « Être placé sous les projecteurs à une époque où tout le monde vit dans ces environnements vraiment stressants de f ****** Covid et essaye de survivre … Ça a été la période la plus riche en adrénaline, stressante et excitante de ma vie. »

Paul a également admis se sentir mal à l’aise face à l’objectivation de lui-même et de son personnage à l’écran Connell Waldron.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était quelque chose qui le dérangeait, il a répondu: « Réponse honnête? Oui.

«Ce n’est pas quelque chose dans lequel j’essaie de me pencher. Mais je l’ai mis sur le compte des associations du public avec Connell plutôt qu’avec moi.

