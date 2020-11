Jamie Dornan et Emily Blunt se sont associés pour un beau drame romantique, et il y a maintenant une bande-annonce

En regardant cette bande-annonce, Thym sauvage des montagnes semble être un conte magnifique et charmant en Irlande sur deux amants croisés par étoiles, et cela semble délicieux. Les couleurs sont vibrantes et jolies, l’humour est idiot, et bien que l’histoire semble un peu familière, il semble qu’il y en ait beaucoup ici pour captiver un public.