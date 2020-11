Jamie Carragher s’extasie sur Harry Kane «  intelligent  » et l’a aperçu en train de parler à un arbitre – .

in

Le spécialiste Jamie Carragher s’est rendu sur Twitter pour faire l’éloge de l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane après la victoire 2-0 de samedi sur Manchester City.

Les Spurs ont accueilli City samedi soir et ont pris rapidement les devants lorsque Son Heung-min a couru sur la passe de Tanguy Ndombele pour se placer sous Ederson.

City pensait avoir égalisé quand Aymeric Laporte a marqué, mais le but a été écarté pour un but contre Gabriel Jesus – et les Spurs ont doublé leur avance en seconde période.

Le remplaçant Giovani Lo Celso a franchi la passe de Harry Kane pour tirer le deuxième quelques instants après son arrivée, et Tottenham a tenu à réclamer une feuille blanche et une deuxième victoire 2-0 contre City cette année.

Cette victoire était une autre indication que Tottenham pourrait sérieusement contester l’argenterie cette saison, et Kane sera sans aucun doute la clé de ces espoirs – même s’il n’a pas marqué contre City.

L’international anglais a été sensationnel tout au long du match de samedi, tombant au milieu de terrain et même en défense pour produire un affichage tout-action assez étonnant.

Kane a porté son jeu à un autre niveau cette saison, fournissant des passes décisives ainsi que des buts, tout en affichant un rythme de travail exceptionnel en tant que fer de lance de l’équipe de Mourinho.

Samedi soir, l’expert Carragher s’est rendu sur Twitter pour professer son amour pour Kane, suggérant qu’il était « si intelligent » avec ses passes, remportant des fautes, ralentissant le jeu et même parlant régulièrement à l’arbitre comme l’a montré le joueur de 27 ans. il est bien plus que des objectifs.

J’adore Harry Kane! Tellement intelligent avec ses passes, obtenir des fautes, commettre des fautes, ralentir le jeu, parler à l’arbitre. Dans les cercles de football amateur de Liverpool, il s’appellerait « An arl ass! » #TOTMCI – Jamie Carragher (@ Carra23) 21 novembre 2020

