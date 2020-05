James Wan Produire Pic Voyage dans le temps – / Film

James Wan, John Wick écrivain Derek Kolstad, et Transformers producteur Don Murphy combinent leurs talents pour Saison de chasse, un nouveau film de voyage dans le temps basé sur une nouvelle de l’auteur tardif Frank M. Robinson. L’histoire rappelle 1984 et Fahrenheit 451, en ce sens qu’il se déroule dans une société totalitaire. La nouvelle de Robinson a été initialement publiée en 1951.

THR a les nouvelles concernant Saison de chasse, que James Wan produira avec son partenaire Michael Clear via Atomic Monster, et Don Murphy et sa partenaire Susan Monford produiront également leurs films Angry Films. Derek Kolstad, dont les crédits d’écriture incluent le John Wick films et Le faucon et le soldat d’hiver, a écrit le script basé sur la nouvelle de Frank M. Robinson.

Le film mettra l’accent sur «un officier de justice du futur déclaré ennemi de l’État et condamné à être exécuté selon la méthode de choix de cette société: envoyé dans le passé où il est traqué par un détachement. L’homme a trois jours pour s’acclimater à notre époque et trouver un moyen de survivre. » Le synopsis de la nouvelle contient plus de détails:

Dans cette société militariste de demain, les subversifs sont renvoyés aux âges passés où les aristocrates les chassent pour le sport. Habituellement, les chassés appartiennent aux classes inférieures. Mais lorsqu’un aristocrate est condamné à être chassé dans l’Amérique du milieu du XXe siècle, tout le tissu de la société se défait.

La nouvelle a été publiée pour la première fois dans Magazine de science-fiction étonnant en 1951. Robinson a toute une liste d’ouvrages publiés à son nom, y compris The Glass Inferno, qui a servi d’inspiration pour L’enfer d’enfer. Il était également rédacteur de discours pour le politicien Harvey Milk, et a fait une apparition dans le film Lait. Robinson est décédé en 2014.

Saison de chasse semble avoir un peu Looper vibe, mélangé avec Le jeu le plus dangereux. Je le creuse. Il n’y a pas encore de réalisateur attaché, mais comme c’est toujours le cas quand un nouveau projet produit par Wan est annoncé, je dis: laissez James Wan le diriger. S’il le veut, c’est. Peut-être pas, car c’est un gars occupé. Le retour de Wan au cinéma d’horreur, Malin, devait à l’origine ouvrir cet été, mais a été retardé en raison du coronavirus. Wan est également attaché à diriger Aquaman 2.

Articles sympas du Web: