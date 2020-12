James Wan présente Julius Avery d’Overlord pour le film Van Helsing

Van Helsing chassera à nouveau. James Wan produira une nouvelle version cinématographique du Monster Hunter pour Universal, et il apporte Suzerain réalisateur Julius Avery pour diriger le projet. Le script utilisé est écrit par Eric Pearson, par Avery lui donnera son propre vernis. On sait peu de choses sur le film, sauf que cette version de Van Helsing sera très différente de celle de 2004 Hugh Jackman film que l’histoire n’a pas été tendre. Cela continue également la revitalisation des propriétés Universal Monsters qui a commencé plus tôt cette année avec la sortie de Blumhouse. L’homme invisible à la renommée universelle et au box-office avant la fermeture des théâtres. Deadline avait la nouvelle en premier.

Van Helsing est entre de bonnes mains. Regardez Overlord si vous ne l’avez pas fait

Ils ont vraiment merdé avec ce premier Van Helsing film, ce qui en fait essentiellement un film de super-héros. Ce qu’ils avaient toujours besoin de faire avec le personnage, c’est d’embaucher une personne excentrique et intelligente pour gérer le chasseur de monstres. Pensez au Robert Downey Jr. version de Sherlock. Bien que ce ne soit pas ma version préférée de ce personnage, vous partez essentiellement de zéro avec Van Helsing. Ce ton fonctionne bien mieux ici. Ce serait également le meilleur moyen de lui donner une mise à jour moderne, en trouvant l’équilibre pour ramener le cœur du personnage aux temps modernes. Avery devrait être capable de gérer cela à la pelle. Sérieusement, si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas encore vu son film Overlord, faites-le.

Imaginez maintenant ce qu’il pourrait faire avec les conceptions de créatures pour les monstres universels et à quel point cela pourrait être sanglant et beau. Cela vient peut-être de devenir ma réimagination la plus attendue des monstres universels. En espérant que cela arrivera très bientôt devant les caméras.

