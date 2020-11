James Rodriguez dit qu’un coéquipier d’Everton est «  tellement ambitieux  » – .

Photo de Naomi Baker / Getty Images

Le milieu offensif d’Everton, James Rodriguez, a fait l’éloge de son coéquipier Dominic Calvert-Lewin sur BT Sport.

Rodriguez, qui peut également fonctionner comme ailier et a rejoint Everton en provenance des géants espagnols et européens du Real Madrid à l’été 2020, a déclaré que Calvert-Lewin avait toujours soif de buts et devait trouver le fond des filets à tout moment.

L’international colombien espère que le joueur de 23 ans marque de 30 à 40 buts cette saison et a déclaré que l’attaquant international anglais était très ambitieux.

Et si Benfica, Porto et le Sporting rejoignaient la Liga? Expérience Football Manager 2020

mariée

732437

Et si Benfica, Porto et le Sporting rejoignaient la Liga? Expérience Football Manager 2020

/static/uploads/2020/11/675119_t_1604684211.jpg

675119

centre

Rodriguez a déclaré à propos de Calvert-Lewin sur BT Sport: «C’est un joueur toujours prêt à marquer, il a soif de marquer des buts. Tous les grands attaquants sont toujours à la recherche d’opportunités de marquer. Je pense qu’il est pareil.

«C’est aussi un très jeune joueur, mais il semble tout de même si ambitieux. Il a faim de marquer. J’espère que cette année, il marquera 30-40 buts. Cela aiderait certainement l’équipe à réaliser de grandes choses et à obtenir des points.

Informer

Calvert-Lewin a été superbe pour Everton jusqu’à présent cette saison et s’est imposé comme une figure clé de l’équipe du manager Carlo Ancelotti.

Selon WhoScored, le joueur de 23 ans a marqué huit buts en sept matches de Premier League pour les Toffees cette saison.

Au cours de la campagne 2019-2020, le jeune attaquant a fait 30 départs et six apparitions de remplaçant dans la ligue dans la formation du Merseyside, marquant 13 buts et fournissant une passe décisive dans le processus, selon WhoScored.

Everton vise à terminer dans le top quatre du classement de la Premier League cette saison, et l’attaquant anglais jouera un rôle important dans cette quête.

Photo de FRANK AUGSTEIN / AFP via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Arteta prévoit de s’entretenir avec un joueur frustré d’Arsenal avant la fenêtre de janvier

Partager : Tweet