James Magnussen contre le décapage des médailles olympiques suite au test de dopage positif de Brenton Rickard

James Magnussen a critiqué les suggestions selon lesquelles sa médaille de bronze au relais devrait être retirée en raison du test positif à la bombe de l’ancien coéquipier des Jeux olympiques australiens Brenton Rickard.

Six nageurs australiens risquent de perdre leurs médailles à la suite d’un test de dépistage positif aux Jeux olympiques de Londres de 2012. Rickard a été testé positif au diurétique furosémide, un agent masquant interdit, à la suite d’un nouveau dépistage d’un échantillon qu’il a donné il y a huit ans. Le double olympien était membre de l’équipe australienne masculine de 4 x 100 mètres quatre nages qui a remporté le bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et il est maintenant rapporté que le Comité international olympique cherche à disqualifier les résultats des Jeux.

L’ancien olympien Magnussen a déclaré qu’il était stupéfait d’apprendre de Rickard au sujet du résultat du test de huit ans.

«Nous avons des noms assez connus de ces Jeux Olympiques qui ont depuis été bannis du sport pour dopage et qui ont remporté plusieurs médailles, donc, la seule chose qui m’a choqué, c’est que Brenton m’a appelé et a dit qu’ils ‘ d a testé son échantillon huit ans plus tard », a déclaré Magnussen Neuf nouvelles.

Brenton Rickard et James Magnussen (Getty / Nine)

«Cela semblait complètement aléatoire.

« Il nie fermement tout acte répréhensible. D’après ce qu’il m’a dit, il pense qu’il s’agissait d’un médicament sur ordonnance qui lui a été administré. »

Magnussen a fait valoir qu’il serait injuste de dépouiller toute l’équipe de ses médailles de relais aux Jeux de Londres alors que Rickard n’était pas en finale, seulement les manches.

Rickard a quand même reçu une médaille de bronze en tant que membre de l’équipe, mais il n’a pas participé à la finale, ce qui leur a valu le matériel olympique.

Beachley claque une médaille après le test de Rickard

« Brenton n’était pas réellement dans cette finale de la course de relais 4 x 100 hommes, donc cela n’a pas vraiment eu d’incidence sur le résultat et pour moi, cela me semble une sorte de longue révérence à tirer pour parler de retirer des médailles aux gens qui a nagé dans cette course », a déclaré Magnussen.

Lundi, une audience aura lieu au Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne, en Suisse, pour déterminer ce qui résultera des résultats des tests de Rickard et si les médailles de bronze de l’équipe de relais australienne seront dépouillées.

Sur Dimanche des sports, à la suite du test positif de Rickard, la championne du monde de surf Layne Beachley a également critiqué le retrait de médailles à toute l’équipe de relais.

« Il n’a pas nagé la finale », a déclaré Beachley sur Neuf.

« Il a nagé dans la chaleur. Dépouiller les gars qui ont remporté les médailles, je ne pense pas que ce soit tout à fait juste. »