James Hird révèle le bilan déchirant du scandale des suppléments d’Essendon

Le champion d’Essendon, James Hird, a dévoilé le bilan déchirant du scandale des suppléments infâmes du club ainsi que les luttes qu’il a endurées après sa retraite.

Dans une vaste conversation avec son ami et ancien skipper des Hawks Shane Crawford pour AIA Vitality, Hird a expliqué comment il avait lutté avant le scandale des suppléments qui a secoué son club bien-aimé en 2013.

Le capitaine du Premier ministre de 2000 a révélé comment il avait anticipé une transition sans heurts dans sa vie après sa retraite du jeu en 2007, avant de « pleurer » la vie qu’il avait ratée.

« Je pensais que je passerais de footy à (son entreprise) et je n’allais pas le manquer », a-t-il déclaré.

« Je me souviens d’être assis sur le sol de ma cuisine et tout le monde est allé se coucher, ma femme à l’étage, les enfants sont au lit et je suis assis là, à pleurer sur le sol.

« Tu es en deuil de cette vie que tu as eue.

Le mandat de Hird en tant qu’entraîneur des Bombers a pris fin au cours de la saison 2015 (AAP)

« Autant j’étais heureux de prendre ma retraite parce que j’en ai marre d’avoir mal … il y a eu ce processus de deuil. »

Après une brève période hors jeu et un certain temps en tant que commentateur, Hird a reçu ce qu’il appelait le travail de rêve à l’époque en tant qu’entraîneur des Bombers en 2010.

Le partenariat d’entraîneur de Hird avec son ancien capitaine et entraîneur du Premier ministre de Geelong, Mark Thompson, était considéré comme une équipe de rêve d’entraînement qui était censée ramener Essendon à ses jours de gloire, avant que le scandale des suppléments n’arrête le club sur ses traces.

Dans une tournure cruelle, l’ancien entraîneur des Bombers a appris le scandale imminent le jour de son 40e anniversaire en 2013, une journée qui a commencé avec lui en pensant: « Je viens de vivre une belle vie ».

« Je me suis réveillé le matin, je suis allé courir et j’ai littéralement pensé: » Je viens de vivre une belle vie « », se souvient-il.

« J’ai joué pour le club dans lequel je voulais jouer, j’ai réussi, j’ai obtenu un emploi que je voulais, j’ai épousé la femme la plus parfaite du monde et j’ai eu quatre enfants.

James Hird s’est dit qu’il avait profité de la vie parfaite avant le scandale des suppléments (Getty)

« La vie ne s’améliore pas beaucoup. Il était peut-être sept heures du matin.

« À deux heures de l’après-midi … le président (David Evans) est entré dans mon bureau et a essentiellement dit: » L’AFL pense que nous sommes coupables de donner aux joueurs des drogues améliorant les performances, qu’en pensez-vous? «

« Je me dis: » Qu’est-ce que tu veux dire, qu’est-ce que je pense? Nous ne l’avons certainement pas fait. Je ne sais pas de quoi tu parles? «

« Ensuite, il a juste fait boule de neige à partir de là … nous avons déclenché un train qui s’est finalement soldé par une culpabilité initiale des joueurs, suspendue pour un an en 2016.

« Littéralement, ce fut de loin le pire moment de ma vie, mais de loin le pire moment – plus important encore – de la vie de 34 joueurs et de beaucoup de bonnes personnes dans le football. »

Hird a admis qu’il avait été « très déçu » par le fait qu’il ne connaissait pas le scandale des suppléments et a admis qu’il « aurait dû y mettre un terme plus tôt ».

Cependant, le bilan n’était pas uniquement sur les épaules du grand Essendon, sa femme Tania et ses quatre enfants étant également victimes de mauvais traitements et de ridicule.

Hird a admis qu’il aurait dû faire plus pour arrêter le programme de suppléments pour protéger les joueurs (Getty)

Hird a admis qu’il ne pensait pas « (qu’il) serait toujours là » sans le soutien de sa famille.

« Ils étaient en plein milieu. Les garçons ont reçu quelques coups de poing au supermarché et beaucoup d’abus », a-t-il révélé.

« Je me sentais vraiment pour ma femme parce qu’elle essayait de maintenir notre famille ensemble. C’est une personne très fière et aussi très défensive envers moi parce qu’elle m’a évidemment vu traverser beaucoup de choses. »

« Chaque jour, vous vous réveillez et vous dites: » D’accord, je dois faire face à cela. Je dois y faire face et un jour cela se terminera « … et heureusement, cela s’est produit. »

À la suite du scandale des suppléments, le mandat de Hird en tant qu’entraîneur des Bombers a pris fin en 2015. Il a révélé comment son esprit s’était rendu dans des endroits sombres à la suite de la longue saga.

« J’étais assis dans la voiture et j’ai eu des réflexions choquantes sur la suite », a admis Hird.

Hird a félicité sa femme Tania pour avoir tenu la famille ensemble pendant la saga des suppléments Essendon (The Age)

« Heureusement, je me suis souvenu que Beyond Blue était le numéro du club, dont l’AFL avait toujours parlé … c’était dans ma tête, j’ai appuyé sur le numéro. Dans les 30 secondes, un gars était à l’autre bout du téléphone. Je Je ne sais toujours pas qui est ce type.

« J’ai dit: ‘Mon pote, c’est ce que je ressens. J’ai l’impression de ne pas pouvoir continuer. J’ai fait honte à ma famille, honte à mon club de football, à ma profession. J’ai perdu mon identité’.

« Il a juste commencé à me parler et m’a dit: » Où habitez-vous? «

« J’ai dit: » Je vis à environ 15 ou 20 minutes d’ici « .

« Il a dit: ‘Vous pensez que vous pouvez rentrer chez vous? Je vais vous parler, mais rentrez chez vous’. »

« C’est une heure que je lui parlais. J’ai démarré la voiture et je lui parlais. Au moment où je suis rentré, il y avait une unité spéciale de l’hôpital Alfred qui attendait devant ma porte d’entrée. Il ne connaissait pas mon nom. Ce n’était pas à propos de moi ou du football.

Les enfants de Hird avaient été maltraités par des membres du public lorsqu’ils étaient au supermarché (Getty)

« Je suis allée à la porte d’entrée avec ces deux infirmières et un psychologue … Tania m’a accueilli dans la pièce et m’a dit: » Que se passe-t-il? «

« Je me suis assis et j’ai dit: » C’est ce que je ressens « , je suis sûr que je lui ai demandé de ne pas être là pour cette conversation, j’ai juste parlé à ces infirmières pendant un moment.

« Cela a continué et ils ont été très utiles, c’était fin 2015, mais j’ai ensuite couru à nouveau et je me suis retrouvé à l’étranger pendant assez longtemps. »

Hird a comparé les profondeurs de sa lutte pour la santé mentale à être « au fond d’un puits de 30 pieds ».

« Il fait sombre et chaque fois que j’essaie de sortir de ce puits, une autre brique vous frappe juste sur la tête et les gens vous jettent simplement des briques sur la tête ou vous les lancez sur votre propre tête », a-t-il déclaré.

« Pour être impuissant comme ça, allongé dans son lit et entendre vos enfants jouer dehors mais toujours incapables de bouger. »

James Hird est maintenant au bon endroit, impliqué à nouveau dans le club des années après la saga des suppléments (The Age)

L’homme de 47 ans a admis qu’il se trouvait maintenant dans un endroit beaucoup plus sain et a expliqué comment il était acceptable que le processus de récupération ne soit pas nécessairement linéaire.

« Le sentiment de bonheur et de joie que vous obtenez en comprenant ce que vous ressentez maintenant (par rapport) à ce que vous ressentiez si mal, est un sentiment vraiment agréable », a-t-il déclaré.

« Ouais, il y a des hauts et des bas … mais j’ai une bien meilleure appréciation de la façon dont tu peux te sentir bien après avoir su à quel point tu peux te sentir mal.

« Peu importe à quel point les choses vont mal, il y a un moyen de le traverser. Cela ne se produit pas rapidement ou facilement, mais la vie peut être belle si vous pouvez y passer.

« Lorsque vos relations avec les personnes dont vous vous occupez sont testées, lorsque vous n’obtenez pas l’emploi que vous vouliez, ou que vous voulez gagner plus, ce n’est pas aussi mauvais que ce que (vous pensez) c’était.

« C’est OK si vous vous dérobez (routine) parfois, tant que vous reprenez. Prenez juste de petits morceaux tous les jours, dans l’exercice, dans l’alimentation, dans la santé, dans le bien-être mental, c’est la façon de commencer et vous n’avez jamais savoir où vous pouvez vous retrouver. «

Si vous avez besoin d’aide en cas de crise, appelez Corde de sécurité le 13 11 14