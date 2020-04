James Gunn partage sa liste des meilleurs films d’action à regarder dès maintenant

James Gunn a été très actif sur les médias sociaux pendant tout ce qui se passe, partageant toutes sortes d’informations sur les films qu’il a réalisés et réalise, ainsi que des recommandations sur les films à regarder pendant que nous sommes tous à la maison. Sur Twitter, il a partagé une liste de 54 films d’action à regarder, avec toutes sortes de goodies connus et peu connus. Tous les genres d’action sont également représentés, pas seulement des trucs comme Die Hard, même si cela figure également sur la liste. Vous pouvez voir ce que James Gun recommande et vérifier ce que vous avez déjà vu ci-dessous.

Les 54 films d’action de James Gunn à regarder dès maintenant

Kung Fu Hustle (2004)

La matrice (1999)

The Bourne Ultimatum (2007)

Die Hard (1988)

Bord de demain (2014)

JSA: zone de sécurité commune (2000)

Escouade d’élite: l’ennemi intérieur (2010)

Lady Vengeance (2005)

Mission: Impossible – Fallout (2018)

Bullitt (1968)

du Nord au nord-ouest (1959)

La mer jaune (2010)

The Raid: Redemption (2012)

héros (2002)

Veille de nuit (2004)

Tigre accroupi Hidden Dragon (2000)

Pris (2008)

Le trio héroïque (1993)

La connexion française (1971)

Robocop (1987)

Le tueur (1989)

La légende du maître ivre (1994)

La légende (Fong Sai Yuk) (1993)

Mad Max: Fury Road (2015)

Kill Bill: Volume 1 (2003)

La méchante (2017)

Vengeance (2018)

Manivelle (2006)

Kingsman: Les services secrets (2015)

Échapper à New York (1981)

Bataille royale (2000)

Contact complet (1992)

Vieux garçon (2005)

Thunderball (1965)

La Femme Nikita (1990)

Leon: le professionnel (1994)

Magnum Force (1973)

La vitesse (1994)

Les aventuriers de l’arche perdue (1981)

’71 (2014)

Remboursement (coupe théâtrale) (1999)

Équilibre (2002)

John Wick (2014)

Mesrine: Instinct de tueur (2008)

Mesrine: Ennemi public # 1 (2008)

Où les Aigles osent (1968)

Mme 45 (1981)

Serpent vert (1993)

Capitaine Phillips (2013)

Sept samouraïs (1954)

Rolling Thunder (1977)

The Wild Bunch (1969)

V pour Vendetta (2006)

Confrérie du loup (2001)

J’en ai vu 31. Pas mal pour une liste comme celle-ci. James Gunn a un assez bon goût ici. Ici, il y a des films de toutes sortes de genres, pays, styles et périodes différents. Les trucs modernes sont bons, mais donne-moi La connexion française et Échapper à New York plus de V pour Vendetta et un film Bourne, s’il vous plaît et merci. Il est difficile de vraiment discuter de quoi que ce soit sur cette liste, et je pense que je passerai les deux prochains jours à regarder ceux que je n’ai pas vus. Merci, James Gunn.

