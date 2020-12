James Gunn partage la photo de Karen Gillan avec les gardiens de la galaxie, et elle est si différente de la nébuleuse

Oui, nous ne nous attendrions pas à ce que Nébuleuse fasse clignoter des signes de paix ou danser sur le champ de bataille de si tôt dans l’univers cinématographique Marvel. Surtout quand, lors de sa dernière apparition, elle a assumé le double devoir de Nébuleuse, son moi actuel devant tuer son passé maléfique. Oh, et tout Tony Stark mourant d’envie de sauver l’angle de l’univers a également rendu les choses assez sombres. Mais encore une fois, c’est juste une partie de la différence entre le personnage et l’acteur talentueux qui la joue; et cela fait attendre notre prochaine chance de voir Karen Gillan en action si passionnant à anticiper.