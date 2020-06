James Cameron réalisant «Avatar 2»: les dernières images sous-marines révélées

– – –

James Cameron réalisant « Avatar 2 »: Nous avons vu d’innombrables grandes franchises de films aller et venir au cours des 10 dernières années, mais peu ont eu l’attrait mondial d’Avatar de James Cameron.

Avatar est sorti en décembre 2009 et continue de détenir le record du film le plus rentable de tous les temps, avec 2,782 milliards de dollars dans le monde et même si ce record est sur le point de tomber. Depuis, les fans attendent patiemment que des suites arrivent, et bien que l’équipe de tournage de la franchise prenne son temps, ils ont des plans absolument gigantesques pour l’avenir.

Les dernières images sous-marines révélées

James Cameron a conçu l’idée du premier Avatar environ 15 ans avant sa sortie. Cependant, il devait attendre que la technologie rattrape sa vision, et les suites nécessitaient encore plus de progrès technologiques. Cameron et son équipe ont presque passé un an et demi juste pour développer la technologie requise pour permettre les scènes de capture de performances sous-marines. Cameron n’a pas caché sa fascination depuis des décennies pour la vie sous-marine. Et heureusement, nous pouvons maintenant voir que les efforts de son équipage ont porté leurs fruits. Cameron a parlé des scènes sous-marines des suites d’Avatar dans une interview avec Yahoo l’année dernière.

La production de films étant actuellement arrêtée en raison de la pandémie de COVID-19, la question de savoir si Avatar 2 sera en mesure de sortir en décembre 2021, compte tenu de l’intensité du projet, s’est posée. Cependant, actuellement, pour le moment, le film s’en tient à cette date et continue à distance la production «virtuelle» de ses nombreux éléments VFX. Pendant ce temps, les promoteurs des médias sociaux de la franchise Avatar continuent de surpasser l’anticipation en libérant des images en coulisses de l’ensemble.

Les dernières photos en question ont été partagées sur Twitter officiel d’Avatar mercredi après-midi. Sur une image, nous pouvons voir Cameron assis sur un gréement construit autour du périmètre d’une piscine alors que des acteurs et des caméramans flottent sous lui. Dans la deuxième image, nous obtenons une vue plus rapprochée de la mise en scène de Cameron, avec la ligne de flottaison coupant la photo et révélant que les acteurs sont assis sur des nouilles de piscine, apparemment pour qu’ils ne se fatiguent pas en marchant avant de devoir filmer.

Ce sous-vêtement représentant un ensemble d’images n’est que l’un des deux articles récents présentant de nouvelles images d’Avatar 2. Dans le dernier tweet du 29 avril, les fans d’Avatar ont eu droit à un aperçu des stars d’Avatar Sigourney Weaver et Joel David Moore, qui jouent respectivement Grace et Norm, entre les tournages. Les dernières photos d’Avatar 2 ont aidé les fans à rester à jour et intrigués par la suite longue en cours d’Avatar de 2009, d’autant plus que nous ne verrons pas réellement la première des quatre suites prévues jusqu’en décembre 2021.

En filmant les scènes de cette façon, Cameron a l’intention d’apporter un sens accru du réalisme aux scènes sous-marines d’Avatar 2. Il sera assez intéressant de voir à quoi ressemblent les océans de Pandora dans Avatar 2.

