Jameela Jamil parle d’une tentative de suicide

2020-11-14 07:00:04

Jameela Jamil a révélé qu’elle avait tenté de mettre fin à ses jours deux fois auparavant et après sa deuxième tentative, elle a décidé « d’essayer de comprendre [her] traumatisme ».

Jameela Jamil a parlé de ses tentatives de suicide.

L’actrice de 34 ans a déjà tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises et a révélé qu’après sa deuxième tentative, elle avait décidé «d’essayer de comprendre [her] traumatisme ».

S’exprimant lors de ‘Red Table Talk’ avec Jada Pinkett Smith et Willow Smith, Jameela a expliqué: « Il y a huit ans, j’ai essayé de me suicider parce que j’avais une dépression nerveuse. C’était la deuxième fois que j’essayais et j’ai pensé: ‘Eh bien, je «Je vais juste le refaire si quelque chose d’énorme ne change pas – si tout ne change pas. Et j’ai donc décidé d’essayer de comprendre mon traumatisme, ce qui m’avait conduit à ce point bas.

« [I discovered] après avoir cherché de l’aide, j’ai eu une dépression très grave et que ma dépression était causée par une rage réprimée. En découvrant cela, je me suis dit «D’accord, je dois tout changer complètement». Et j’ai donc décidé de me débarrasser de mon filtre, de donner des résultats mitigés sur Internet, et j’ai décidé de ne plus jamais rien retenir.

« Bien que je sache que ce n’est pas toujours la position la plus responsable à prendre, en particulier lorsque vous êtes une personnalité publique, ce n’est que mon cheminement personnel pour essayer de ne plus me suicider. »

Jameela a également révélé que sa dépression nerveuse s’était aggravée parce qu’elle avait une pneumonie et qu’elle était surmenée.

Elle a déclaré: « Je ne pouvais pas m’allonger et dormir. J’étais aussi DJ, donc je faisais du DJ toute la nuit … je me travaillais jusqu’aux os parce qu’en tant que femme, on vous dit toujours que vous avez un sprint, pas un marathon, et donc on ne dit jamais non à un travail. On ne dit jamais non à une opportunité. Je travaillais à mort. Tout tombait en morceaux et je pense que j’ai juste atteint ma limite.

« Tout le monde a une limite de quantité de merde que vous pouvez manger dans ce monde et ma tasse de merde déborde et donc je me suis dit, ‘à quoi ça sert? Je ne donne rien à personne. Tout le monde serait mieux sans moi. « »

Mots clés: Jameela Jamil Retour au flux