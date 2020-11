Jameela Jamil: J’étais misogyne

2020-11-13 09:00:04

Jameela Jamil était une « misogyne » car elle « n’avait pas une bonne ambiance de femmes qui grandissaient ».

L’actrice de ‘Good Place’ admet qu’elle « n’a pas eu une bonne ambiance de femmes qui grandissent » et admet qu’elle « parlerait de façon désobligeante » des femmes et « leur faire honte » parce qu’elle « pensait » que c’était du féminisme.

S’exprimant sur Red Table Talk, elle a déclaré: « J’étais une misogyne. Je n’avais pas une bonne ambiance de femmes qui grandissaient. Je parlerais de manière désobligeante des femmes. Je pensais que les femmes étaient toujours un sujet de drame. Je le projeterais sur des femmes, à la cible la plus proche et la plus facile. Il y a des preuves documentées de ma *** – honte à des tas de célébrités féminines, comme Miley, Beyonce, Rihanna, Kim… toutes ces personnes différentes, Iggy Azalea. J’étais le faire parce que j’avais mal. J’étais un troll. Je pensais que je faisais du féminisme. »

Pendant ce temps, Jameela a précédemment admis qu’elle se tient «devant» tout ce qu’elle a dit sur Twitter.

L’actrice de 34 ans a écrit: « Cela fait des mois que je vois que mes tweets continuent d’être supprimés. Et cela dit que je les ai supprimés, alors que je ne l’ai pas fait. Et les gens ici pensent que c’est moi qui me fait peur. loin des opinions ou des échanges controversés que j’ai eues. Surtout quand cela s’est produit à cause de tweets de soutien sur la communauté trans, la communauté des personnes handicapées, la communauté noire ou la grosse communauté, de penser que les gens pensent que j’ai changé d’avis et que j’ai délibérément supprimé ces les déclarations font bouillir mon sang.

« Je soutiens tout ce que j’ai dit qui a été utile, et je me tiens (désolé et embarrassé) devant tout ce que j’ai eu tort, sachant que ça sera toujours derrière moi et que Je ne peux jamais le supprimer de la mémoire de qui que ce soit, et je ne devrais pas non plus … Il s’avère que c’était des applications tierces qui avaient accès à mon compte en le faisant tout le temps. Tellement ennuyeux et hors de propos mais aussi bon pour les gens de savoir que cela peut Activez l’authentification à deux facteurs, utilisez une protection par mot de passe externe et surveillez les applications tierces auxquelles vous avez donné accès (ce que vous ne devriez pas faire) qui accèdent à votre compte sans votre autorisation. (sic)

