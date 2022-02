Jamal Edwards, Youtubeur et magnat de la musique, est décédé à l’âge de 31 ans

Jamal Edwards s’est fait connaître en créant la nouvelle plateforme musicale SB.TV – contribuant à lancer une série de carrières musicales britanniques, dont Dave, Ed Sheeran et Jessie J. L’entrepreneur musical, qui a reçu un MBE en 2014 à l’âge de 24 ans pour ses services à la musique, est décédé dimanche matin, a déclaré son manager.

Jamal Edwards, qui est le fils de Brenda Edwards, la star du talk-show britannique Loose Women, était également ambassadeur du Prince’s Trust, l’organisation caritative fondée par le Prince Charles.

Son manager a déclaré que Jamal Edwards était décédé dimanche matin. La cause de sa mort n’a pas encore été confirmée.

Les hommages à Edwards ont inondé les réseaux sociaux, beaucoup exprimant leurs condoléances à sa mère, la panéliste de Loose Women, Brenda Edwards, qui a terminé quatrième de la deuxième série de X Factor en 2005.

Denise Welch, de Loose Women, a déclaré :

« Mon cœur souffre pour mon amie Brenda. Je ne peux pas le supporter. Jamal Edwards était un fils et un frère merveilleux ».

Adam Deacon, acteur, scénariste, réalisateur et producteur, connu pour son rôle principal dans la série de films Kidulthood, a déclaré qu’il avait le cœur brisé par la mort de M. Edwards.

Il a déclaré sur Twitter : Aujourd’hui, j’étais sur le plateau quand j’ai appris la tragique nouvelle du décès de mon ami Jamal Edwards et j’ai sincèrement le cœur brisé.

Jamal était l’un des hommes les plus gentils, les plus terre à terre et les plus humbles que j’ai rencontrés dans cette industrie. Il m’a toujours donné du temps, même quand personne d’autre ne le faisait.

Il était une source d’inspiration et ce qu’il a accompli dans la vie est vraiment remarquable. Je pense à ses amis et à sa famille en ce moment dévastateur. RIP Jamal Edwards.

Jamal Edwards était adolescent lorsqu’il a décidé de lancer le site de diffusion et de production pour la jeunesse SBTV afin de mettre en ligne les clips qu’il enregistrait de ses amis se produisant dans le domaine où il vivait à Acton, dans l’ouest de Londres.

En 2014, il avait amassé une fortune estimée à environ 8 millions de livres sterling (plus de 9,5 millions d’euros) et travaillé avec des artistes comme Jessie J, Emeli Sande et Ed Sheeran.

Le musicien, chanteur, auteur-compositeur, rappeur et producteur de disques Elliot Gleave, plus connu sous son nom de scène Example, a également rendu hommage à la star. Dans un post sur Instagram, il a écrit :

« Je ne peux pas croire que tu es partie. 31 ans. N’arrive pas à trouver les mots en ce moment.’

S’exprimant après avoir reçu son MBE en 2014, Jamal Edwards a déclaré qu’il avait lancé SBTV pour donner une plateforme à ses amis.

Il a ajouté : « C’était une frustration d’aller à l’école et tout le monde parlait de ‘comment faire passer nos vidéos sur MTV’.

YouTube n’avait qu’un an. Je me suis dit ‘J’ai eu une caméra pour Noël, je vais commencer à filmer des gens et à les mettre en ligne’.

Tout le monde me regardait en se disant : « Qu’est-ce que tu fais, tu ne peux pas rivaliser avec ces grandes entreprises ? » Mais je pense que j’ai été assez précoce pour croire que je pouvais changer les choses ».

Dans la même interview, il décrit sa relation de travail avec les musiciens comme étant « symbiotique ».

Il y a 50% de talent et 50% de plateforme », a-t-il déclaré.

J’essaie de me concentrer sur les personnes qui n’ont pas de plateforme. J’essaie de me concentrer sur ceux qui n’ont pas de plateforme. Je veux aussi bien trouver un artiste très connu que des artistes prometteurs.

Son travail révolutionnaire et son héritage dans la musique et la culture britanniques perdureront : Les hommages pleuvent pour Jamal Edwards, « inspirant » et « remarquable », après sa mort à 31 ans.