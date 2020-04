Jamais je n’ai jamais revu et comment deux adolescentes ont obtenu leurs rôles

– Publicité –



Il suffit de regarder la série Never Net I Ever de Netflix et vous saurez qui est Maitreyi Ramakrishnan si vous ne la connaissez pas. L’actrice canadienne qui n’a que 18 ans joue le personnage de Devi, une adolescente sud-asiatique et américaine de première génération qui se livre à ses difficultés d’adolescence.

Never Have I Ever sort le 27 avril

Ramakrishnan fait ses débuts dans l’émission qui sortira le 27 avril. Elle avait prévu de fréquenter l’université et d’obtenir un diplôme de théâtre. Mais il semble que la vie avait d’autres plans pour elle, car Mindy Kaling avait lancé un appel à casting pour son nouveau spectacle sur les sites de réseaux sociaux.

Maitreyi Ramakrishnan comme Devi

Elle a été sélectionnée en battant 15000 actrices pour obtenir le rôle principal. Ramakrishnan a dit que « j’étais tellement choqué », tout d’abord, je me dis « Mindy Kaling m’appelle? »

Ce n’est pas que j’ai reçu un e-mail le disant, ou un contrat, je viens de les appeler en me disant par téléphone. Donc, c’était assez étonnant.

«Ramakrishnan était extrêmement excité après avoir vu The Office travailler aux côtés de Kaling. Elle m’a dit: «Je suis devenue fan de Mindy Kaling quand j’ai découvert qu’elle avait écrit tant d’épisodes de Le bureau, qui est mon émission de télévision préférée, je l’ai toujours admirée parce qu’elle porte tellement de chapeaux.

Elle fait tellement de choses, a tellement de compétences et sait vraiment comment posséder son espace et faire sa marque. C’était vraiment cool de la rencontrer et de pouvoir ensuite travailler avec elle.

Parce que vous vous rendez compte qu’elle a tellement de succès et qu’elle possède des compétences si fortes, mais c’est une personne bien ancrée et donc terre à terre et crée en fait un environnement incroyable pour que les acteurs jouent, essaient de nouvelles choses et se sentent respectés. »

Son objectif est que son rôle inspire encore plus de représentation de personnages comme le sien à Hollywood «Je suis sur la lune pour pouvoir faire partie, certains pourraient même dire, de productions historiques qui créent de l’espace pour différents rôles des ethnies , les sexualités et les identités intermédiaires, nous sommes loin d’être un objectif final de ce que cela signifie, mais il est bon de savoir que je peux faire partie de ce voyage et continuer à le faire avancer. «

