Jamais foiré un week-end avec un SUPER MODÈLE chaud – ‘The Wrong Missy’

Jamais gâché un week-end avec un SUPER MODÈLE chaud – «The Wrong Missy». Rendez-vous avec un mannequin chaud ou rendez-vous avec une fille folle avec laquelle vous êtes allé à un rendez-vous aveugle. S’ils ont tous les deux les mêmes noms dans votre liste de contacts, vous espérez que la bonne miss obtiendra votre texte. Mais que faire si la mauvaise misse l’obtient. Ça devient tellement compliqué de continuer ici.

Netflix est de retour avec un autre film amusant qui tirera des pop-corn de votre bouche « La mauvaise Missy » est l’histoire d’un homme vieillissant d’allure moyenne, qui a presque marqué un rendez-vous avec un mannequin, cependant, le destin a envoyé une fille folle, avait un aveugle daté « une fois ».

Réalisé Tyler Spindel, avec un scénario de Chris Pappas et Kevin Barnett. Ce film est une production d’Adam Sandler, tous les fans de Sandler avaient l’intuition que l’histoire était similaire à ses films, pour être honnête, ce film est un régal pour les fans de Sandler.

Wrong Missy Release Date

La mauvaise miss sort aujourd’hui sur Netflix ’13 May 2020 ′ alors pourquoi perdez-vous votre temps à lire ce blog allez voir le film. Regarder un classique d’Adam Sandler en 2020, c’est comme un rêve devenu réalité. Ce film serait disponible à 3 h HE. si vous restez dans un autre fuseau horaire, ce film pourrait avoir quelques heures de retard sur votre horaire, alors tenez vos chevaux pour le grand spectacle qui vous attend.

La bande-annonce est sortie et bientôt même le spectacle serait, offrez-vous la bande-annonce et attendez parce qu’elle ne sortira pas avant l’heure si vous ne restez pas aux États-Unis (votre perte).

Pour des nouvelles plus excitantes et des fuites incroyables Restez connecté et restez à l’écoute.

