Ever Banega (EPA). Al Shabab de Ever Banega a eu l’occasion glorieuse de participer au sommet de la Ligue professionnelle saoudienne 2020/21 au cours de la sixième semaine de match. Le maestro argentin inspirant était absent lundi lors du match nul 2-2 à Al Ahli Jeddah, qui a permis à la capitale de rester deuxième. Un écart créé par ces points perdus, cependant, peut être temporairement comblé ce week-end avec le leader Al Hilal engagé samedi dans l’action finale de la King’s Cup avec Al Nassr et Shabab prêts à accueillir Damac, le dernier. Ahli et Al Raed sont en mesure de bondir si une erreur de choc est enregistrée. Le premier mentionné fait face à la visite exigeante d’Al Faisaly, invaincu, tandis que le second devra réduire un Al Ain dynamique qui célèbre toujours son tout premier triomphe de haut vol. Al Ittihad, le guerrier égyptien Ahmed Hegazy, doit commencer à transformer les matchs nuls en victoires lorsqu’ils rencontrent le promu Al Qadsiyah, Al Wehda, épuisé de confiance, a besoin d’un coup de pouce contre un autre nouveau garçon à Al Batin et Al Taawoun rencontre une équipe d’Ettifaq traumatisée par sa précédente déroute 4-0 par sur la chanson Al Fateh. Un tour prolongé verra Hilal et Nassr jouer un rattrapage jeudi avec des matchs contre le Fateh et Abha, respectivement. SPL MATCH-WEEK SIX FIXTURES Vendredi 18:40 Al Shabab contre Damac 20:40 Al Ittihad contre Al Qadsiyah samedi 16:35 Al Ain contre Al Raed dimanche 16:15 Al Taawoun contre Ettifaq 19:10 Al Wehda contre Al Batin Voir aussi Roc Nation s'associe à LIU de Brooklyn pour lancer une nouvelle école - betanewsfr 20:40 Al Ahli Jeddah contre Al Faisaly Jeudi 16:35 Abha contre Al Nassr 18:40 Al Hilal contre Al Fateh En savoir plus sur l’application Sport360

