Jake Paul nie avoir qualifié COVID de «  canular  » – Un journaliste produit des reçus

La star de YouTube, Jake Paul, a affirmé avoir été mal cité en disant que COVID-19 était un «canular» lors d’une récente interview avec Marlow Stern du Daily Beast. Mais vendredi, Stern a abandonné les reçus qui prouvent le contraire.

Paul, qui n’est certainement pas étranger à l’incitation à la controverse, a fait des déclarations contre Stern vendredi dans une interview séparée avec The Verge, dans laquelle il a été interrogé sur ses commentaires antérieurs sur la pandémie.

«Alors ce type, ce journaliste, il m’a mal cité. Il a pris ce que j’ai dit hors de son contexte, et je lui ai dit cela. Je lui ai dit cela tout le temps », a déclaré Paul. «COVID est très, très réel. COVID est très réel, comme, il a tué tellement de gens. Ça a tué des gens que je connais. Cela a tué quelqu’un de très, très proche de moi. C’est donc ce que je dis. Je ne sais même pas d’où ça vient.

Lisez aussi: Jake Paul appelle à tort COVID-19 un « canular », prétend que « 98% des nouvelles sont fausses »

Peu de temps après la diffusion de l’interview de Verge, Stern – un rédacteur en chef du divertissement au Daily Beast – a publié l’intégralité du fichier audio de sa conversation avec Paul sur Soundcloud, que vous pouvez écouter ici.

Voici l’audio de @JakePaul me dire que COVID est « un canular », que l’Amérique devrait s’ouvrir et le comparer à la grippe: https://t.co/bqQKvQrUjs – Marlow Stern (@MarlowNYC) 27 novembre 2020

Dans son entretien avec Stern, Paul a qualifié la pandémie de COVID-19 de «sujet controversé» et a déclaré qu’il pensait que le pays devait «s’ouvrir et revenir à la normale». Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait vraiment qu’il était temps de s’éloigner des verrouillages, le jeune homme de 23 ans a déclaré qu’il était «à 100%» certain, avant de développer sa position.

«Il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des petites entreprises qui font faillite, il y a des millions de personnes qui sont au chômage en ce moment, les gens se tournent vers l’alcool et la drogue pour faire face à tout ce qui se passe. C’est la chose la plus préjudiciable à notre société », a déclaré Paul. «Les cas de COVID sont inférieurs à 1%, et je pense que la maladie est un canular.»

Paul a poursuivi: «Vous savez, 98% des informations sont fausses, alors comment savons-nous ce qui est réellement réel et ce que nous sommes censés faire?»

Jake Paul, devenu célèbre sur YouTube, compte plus de 20 millions d’abonnés sur sa chaîne.