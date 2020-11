Jake Gyllenhaal en pourparlers pour rejoindre le film de Michael Bay – / Film

Jake Gyllenhaal veut de Bayhem alors il est en pourparlers pour jouer dans Ambulance, Le dernier de Michael Bay. Le scénario du film, écrit par Chris Fedak, est en fait depuis un moment. À un moment donné, Grands méchants loups les directeurs Navot Papushado et Aharon Keshales étaient attachés à la barre. Mais maintenant, Bay a la main dessus. Alors que les dernières nouvelles concernant Gyllenhaal qui pourrait rejoindre le casting disent que l’intrigue est secrète, les rapports précédents révèlent que le scénario de Fedak est un remake du film danois de 2005. Ambulancen, qui a suivi deux frères qui utilisent une ambulance comme véhicule d’évasion à la suite d’un vol.

Deadline a le scoop sur Jake Gyllenhaal en pourparlers pour rejoindre Michael Bay Ambulance. Leur rapport dit que «le film est la veine des grands thrillers d’action des années 90 comme La vitesse et Bay’s Mauvais garçons», Mais ajoute qu’il n’y a pas de détails sur l’intrigue. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. En 2017, quand il a été annoncé que Navot Papushado et Aharon Keshales dirigeaient le projet, Deadline avait en fait ce synopsis:

Un vétérinaire de retour d’Afghanistan est entraîné par son frère dans un braquage de banque au centre-ville de Los Angeles. Lorsque le vol tourne mal, les frères prennent des otages et détournent une ambulance. Au fur et à mesure que la situation s’aggrave, de vieilles blessures se rouvrent dans la relation entre les frères alors qu’ils se battent pour survivre à ce qui semble être une situation impossible.

Ils ont également ajouté que le scénario était un remake du film danois de 2005 Ambulancen dans lequel deux frères commettent un vol pour payer une opération pour leur mère mourante. Lorsqu’ils ne peuvent pas utiliser leur voiture d’origine, les frères détournent une ambulance et partent en vitesse – avant de se rendre compte qu’un patient ayant subi une transplantation cardiaque et un interne de l’hôpital se trouvent tous les deux à l’arrière du véhicule. Les frères peuvent soit faire demi-tour pour ramener le patient à l’hôpital et risquer de se faire prendre, soit continuer à accélérer pour se mettre en sécurité.

Cela semble vraiment mûr pour certains Bayhem – je peux déjà imaginer l’ambulance qui accélère brisant la merde au ralenti pendant que la caméra de Bay tourne partout. Gyllenhaal est un acteur merveilleux, et il est toujours plus intéressant quand il joue quelqu’un de déséquilibré. J’imagine donc qu’il joue l’un des frères dans ce scénario et le film l’obligera à crier beaucoup alors qu’il conduit l’ambulance dans toute la ville.

Quant à Bay, eh bien… il a ses moments. Il peut parfois être assez toxique, et certains de ses films – comme le récent titre Netflix 6 Souterrain – sont souvent carrément horribles. Mais de temps en temps, il livre et crée quelque chose de spécial – voir Le rocher ou Souffrir pour réussir, par exemple. Volonté Ambulance tomber dans cette dernière catégorie? Nous ne pouvons qu’espérer. Il n’y a pas encore de studio attaché à la photo, mais Universal semble intéressé.

