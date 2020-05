J’aime tout – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous devenons nostalgiques dans l’allée des jouets, devenons surnaturels, nous promenons dans le magasin de vidéos, nous nous mêlons aux mauvaises personnes et nous rattrapons Patton Oswalt.

The Deeper You Dig

Nous avons couvert ce film l’année dernière, et j’ai hâte de le voir depuis. Réalisateurs / acteurs Toby Poser et John Adams cherchez à avoir quelque chose d’extraordinaire sur leurs mains.

Lorsqu’une fille est assassinée sans raison, elle prouve que l’amour ne restera pas enfoui.

Avec quoi que ce soit à petit budget, la preuve est dans le marketing. Ce qui signifie, si vous avez des distinctions, si vous avez des éloges de la critique de toute sorte, il est maintenant temps de ne pas vous retenir. Cette bande-annonce est une révélation de son équilibre, en nous donnant ce que nous voulons, en nous retenant quand c’est nécessaire et en sachant comment glisser des guillemets sans que cela ne soit jamais distrayant. Je suis engagé, je suis intrigué, et c’est un petit budget par excellence. Faites-moi plaisir et trouvez un moyen de le faire à bon marché. On dirait qu’ils l’ont fait.

Un magasin de jouets près de chez vous

Créateur Brian Volk-Weiss, qui nous a donné la merveilleuse série Les jouets qui nous ont fait sur Netflix, est de retour avec un autre type d’histoire de jouets.

La série explorera l’une des communautés les plus farfelues et pourtant les plus soudées de la culture pop, ainsi que l’impact de la crise COVID-19 sur ces petites entreprises bien-aimées et sur les personnalités uniques derrière elles. Et la majorité des recettes de l’émission ira aux magasins présentés dans ses 50 épisodes, apportant un soulagement crucial à ces propriétaires et à leur personnel pendant la crise sanitaire.

Ce sont les histoires qui m’attirent émotionnellement; les gens qui sont en affaires pour eux-mêmes, les gens qui voulaient faire de leurs passions leur avenir financier et, avec quelque chose comme une pandémie, comment tout cela peut être menacé en quelques mois. Cela semble brut, mais je ne voyais pas d’autre moyen de raconter ce genre d’histoires. C’est certainement sur ma liste incontournable, ne serait-ce que pour apprendre comment ces pourvoyeurs de culture pop traversent cette tempête.

Le dernier blockbuster

Il y a quelques mois à peine, nous avons pu voir le premier regard de ce réalisateur Taylor Morden était à la hauteur de son documentaire Blockbuster. Il est de retour avec un autre coup d’œil.

Un documentaire sur la dernière vidéo Blockbuster à Bend, Oregon.

Ce n’est pas plus succinct que ça. La bande-annonce est tout aussi simple. Il s’agit d’un documentaire explorant ce que signifie être le dernier blockbuster, pour découvrir ce qui a rendu cette chaîne si puissante et, finalement, pourquoi elle est devenue une punchline. C’est une blague, bien sûr, d’être le dernier Blockbuster mais, pour les personnes qui en sont propriétaires, y travaillent, elle est toujours vivante. Ce sont les types de documentaires que j’adore, ne serait-ce qu’en raison de ce que cela ressemble à un post-mortem sociologique. Et, en ces temps, c’est agréable de pouvoir et de réfléchir sur une époque qui était et ne sera plus jamais.

Clémentine

Réalisateur Lara Jean Gallagher est ici avec le genre de thriller torride qu’ils ne font plus.

Sous le choc d’une rupture unilatérale, Karen (Otmara Marrero), angoissée, fuit Los Angeles pour la maison idyllique de son ex dans le nord-ouest du Pacifique. Là, elle s’emmêle avec une jeune femme mystérieuse et séduisante (Sydney Sweeney), à laquelle elle ne semble pas pouvoir résister. À la fois thriller psychologique et histoire de passage à l’âge adulte, CLEMENTINE est une rumination tendue sur qui aimer et comment lâcher prise.

Cette bande-annonce est à peu près la plus proche de ce que vous voyez, c’est ce que vous obtenez. Un peu effrayant, un peu morose, un peu sensuel, c’est le genre de film sous le radar que je pouvais facilement voir apprécier, ne serait-ce que pour vivre quelque chose de nouveau. De plus, vous avez un soupçon de violence, donc il y a ça aussi.

Patton Oswalt: J’aime tout

Oui, je voudrais voir ça, s’il vous plaît.

Comme les grains antiques de Babylone, Patton fournit une bonne dose d’esprit dans son nouveau spécial de comédie Netflix, Patton Oswalt: I Love Everything, en streaming le 19 mai. une cinquantaine d’années, notamment assister à une exposition d’art de deuxième année de sa fille qui lui a coûté la chance de monter à bord d’un Millennium Falcon à grande échelle ou comment acheter une maison, c’est comme embaucher une escouade suicidaire de sous-traitants surhumains. Et restez dans les post-crédits pour Bob Rubin: Oddities & Rarities, un bonus spécial d’une heure sur la comédie présenté par Patton lui-même!

J’apprécie ce qui se passe dans cette bande-annonce. Je ne pense pas avoir été séduit par de nombreux spéciaux comiques que Netflix a pompés récemment. Il y a juste quelque chose à propos de la livraison de Patton, son point de vue, qui fait que cela ressemble moins à une comédie spéciale qu’à une discussion franche sur des choses avec des blagues délicatement émaillées.

