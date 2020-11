« J’ai toujours un compte avec Austria Wien »

Après cinq matchs sans but, Ercan Kara a mis fin à son petit marasme de buts avec un doublé en Ligue Europa. L’attaquant du SK Rapid Wien a toujours « un projet de loi ouvert » lors de sa première de derby contre Austria Wien.

« C’est un sentiment très agréable, nous rentrons à la maison avec trois points. Mes deux premiers buts en Ligue Europa – je suis heureux », a déclaré l’attaquant joyeusement après le match. Puls4.

Maintenant, le prochain match important est le derby viennois contre l’Autriche. Une première pour le jeune de 24 ans qui veut débuter pleinement motivé. Parce que: « Avec l’Autriche, j’ai encore un projet de loi ouvert », dit Kara à voix haute laola1.

Que voulait-il dire L’attaquant a déjà joué pour la deuxième équipe autrichienne en 2014. Là, alors âgé de 18 ans, ne pouvait pas se recommander pour des choses plus élevées et ne venait qu’à des affectations sporadiques avec les amateurs. Il y a plusieurs raisons à cela. Ralf Muhr, ancien directeur de l’académie FAK, à gauche Ciel Dernier regard: « Sa forme physique n’était pas assez bonne. »

Par des détours lá Mauerwerk et SV Horn, Kara a finalement atterri au Rapid, de tous les endroits, où il était initialement prévu pour la deuxième équipe, mais s’est rapidement retrouvé dans la formation de départ de Didi Kühbauer. Cette saison, Kara compte 15 buts, neuf buts et six passes en 16 matchs de compétition pour Rapid.