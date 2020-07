« J’ai reçu des avertissements de ‘MasterChef’, mais je ne pense pas qu’ils m’envoient un tyran »

Ana Ibáñez a été proclamée vainqueur de la huitième édition de «MasterChef» mais il ne fait aucun doute que le principal protagoniste a été Saray Carrillo. L’ancienne candidate n’a pas cessé d’être une nouvelle tout en participant au talent, mais elle a également continué d’être expulsée, car elle a accordé des interviews et parlé sur ses réseaux sociaux sans aucun type de filtre.

Saray, dans ‘MasterChef’

Après avoir raconté comment il a vécu la finale et la rencontre qu’il a eue avec Jordi Cruz, Saray a accordé une interview à Va de tele pour passer en revue les controverses et parler de la façon dont sa relation avec Shine Iberia, le producteur, est actuellement. « Ils m’ont opposé mon veto directement. Ils veulent être mes représentants mais ils me bloquent« en donnant comme exemple que tous ses collègues sont allés au restaurant et dans les camps sauf elle.

« Affamé, nous allons te ruiner »

Bien qu’il ait d’abord voulu se montrer prudent, il a peu à peu lâché prise jusqu’à ce qu’il admette ce qui suit: « Je ne veux pas tout gâcher, mais j’ai reçu des avertissements du producteur. Cela dit, il rit, « Mais je ne pense pas que MasterChef va m’envoyer un voyou pour me parler du cou. » L’ancienne candidate a fini par avouer quel genre d ‘ »avertissements » sont ce qu’elle a reçu: « Tu meurs de faim, nous avons beaucoup d’argent et nous allons ruiner ta vie. Tu vas devoir travailler toute ta vie pour nous payer. «

Pour l’instant, Saray reste avec l’idée qu’elle veut rester détendue, même si elle admet qu’elle continue avec l’intention de participer plus tard à une émission de téléréalité: « J’ai été laissé au point que les gens me connaissent vraiment comme je suis. » « Maintenant je suis honnêtement à la maison, touchant doucement ma chatte. J’ai été appelé de nombreux endroits mais maintenant je veux la tranquillité d’esprit « , ajoute-t-il sans dire de quoi il s’agit.

Les juges étaient-ils homophobes?

Dans le magazine susmentionné, ils demandent à Saray si elle pense que les juges ont été homophobes avec elle. « Mes compagnons étaient tous soumis et des moutons. Pas moi. C’était différent sans sucer le cul de personne pour continuer sur ‘MasterChef’« , a-t-il répondu en évitant la question. Cependant, ils l’ont répété et il a déjà répondu: » Je ne pense pas qu’ils soient homophobes, je ne pense vraiment pas. »

Après tout cela, elle a de nouveau évoqué d’autres sujets, comme le fait qu’elle n’est pas « si stupide » de divulguer le nom de la gagnante car en fait elle n’était même pas sur le plateau au moment où Ana a été proclamée gagnante. Trop rappelez-vous qu’il est entré dans « MasterChef » pour être un gitan, pour être trans et pour être le feu, qui sait que je m’allume rapidement « , précisant que bien que » oui je me suis présenté, mais je n’ai pas appelé « , » je savais que je suis entré dès la minute 1 pour certaines choses que je ne peux pas compter « .