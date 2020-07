« J’ai peur qu’ils me disent qu’il est mort »

Jorge Javier Vázquez est un amoureux des lévriers au point qu’il en a quatre dans sa maison. Le visage de Mediaset a montré à différents moments sa passion pour eux et comment ils lui tiennent compagnie. Comme s’ils étaient leurs propres enfants, Vázquez souffre quand quelque chose arrive à l’un d’eux, comme son chien Lima, qui a dû être admis chez le vétérinaire.

Jorge Javier Vázquez avec son chien Lima

Le présentateur de «Sálvame» a partagé la situation difficile de son chien dans son blog de lectures, où il indique que ils ont dû la laisser admise chez le vétérinaire parce qu’elle a cessé de manger et souffre donc d’un problème d’estomac. « ‘Il va mourir?’ « Nous l’avons également emmené à Cartago un matin parce que nous l’avons vu étrange et je ne l’ai plus revu vivant », raconte-t-il à propos de la mort de son chien.

« Quelle tristesse j’ai. Quel dommage. Combien elle me manque. J’aime beaucoup mes quatre lévriers, mais Elle est ma préférée« assure-t-il. Jorge Javier Vázquez s’est souvenu comment la chienne est arrivée à la maison avec peur et comment maintenant » quelle que soit l’heure, elle se réveille « à son retour, ce qui a pris l’amour incontesté du Catalan, qui ne craint pas de la revoir. « Je suis agité, parce que je ne lui ai pas dit au revoir, parce que je pensais que le sien ne serait rien. Et maintenant j’ai peur de penser qu’à tout moment ils peuvent m’appeler pour me dire qu’il est mort«

Douleur profonde

Plongeant dans la douleur et l’inquiétude qu’il ressent pour Lima, l’hôte de « La casa fuerte » a partagé qu’il ne voulait pas imaginer ce que les parents devraient ressentir pour un fils s’il était trouvé de cette façon par son chien. « Je comprends que les gens qui disent au revoir à un enfant deviennent fous, tombent dans la dépression ou décider qu’il est inutile de continuer à vivre. C’est très courageux de décider d’être père. «