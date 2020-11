«  J’ai eu des abus presque tous les jours, j’ai même toussé deux fois  »

Stevie Cassidy travaille dans un supermarché depuis sept ans, alors que le jeune homme de 32 ans adorait aller travailler pour le quart du matin, sélectionnant les produits d’épicerie pour les clients en ligne dans le magasin de Corby de 6h à midi. Ses collègues sont des gens sympas, l’entreprise a été gentille avec elle, et elle connaît certains des habitués par leur nom.Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iMais depuis le début de la pandémie, le travail que Stevie connaissait et aimait maintenant la comble Dimanche soir. « » Les gens vont vous crier dessus si vous les regardez quand ils ne portent pas de masque, et vous mettre hors du chemin pour vous rendre aux étagères, et crier à nouveau si vous n’avez pas ce dont ils ont besoin, ”Elle a dit i. «Cela ne les dérangera pas de vous toucher, de vous tendre la main ou de vous crier dessus si vous leur demandez gentiment de se retirer», a-t-elle ajouté. Stevie a déclaré qu’elle avait fait face à une mauvaise santé mentale en raison d’un mauvais comportement des clients (Photo: fournie) Parfois, les attaques deviennent personnelles. «J’ai eu des gens qui me criaient dessus, m’appelaient et m’appelaient une grosse salope», a dit Stevie à i. «Beaucoup de gens semblent se délecter de nous traiter de stupides. Des gens m’ont éloigné physiquement du chemin pour accéder aux articles sur les étagères, et même me pousser. »Nouveaux niveaux d’abus Le travailleur du supermarché n’est pas le seul à faire face à un torrent d’abus. Pour marquer la Semaine du respect pour les travailleurs de magasin – l’événement hebdomadaire du 16 au 22 novembre 2020 – les travailleurs ont été interrogés par le Syndicat des travailleurs des ateliers, de la distribution et des activités connexes (USDAW) sur leurs expériences de travail sur le «quatrième service de première ligne» pendant la pandémie . Soixante-seize pour cent des personnes interrogées ont déclaré que la maltraitance des clients a été pire que la normale pendant l’épidémie, 85% ayant subi des violences verbales pendant leur quart de travail. Sur 2000 personnes interrogées, 57% des employés ont été menacés par un client et 9 pour cent cent ont été agressés. Certains travailleurs ont signalé que des trollies y étaient enfoncés alors que les clients se bousculaient dans la file d’attente pour les articles essentiels, qu’ils toussaient et que les clients retiraient leurs masques et les étiquetaient «moutons» pour avoir enfilé le vêtement de protection. magasin, elle ne se sent plus en sécurité au travail. «Parfois, je peux le tuer avec gentillesse et demander à un client de ne pas me toucher, mais s’il est plus grand que moi ou que je ne le connais pas, ça ne vaut pas le risque.» «J’aimais mon petit travail. . C’était un super petit changement avec des gens formidables. Maintenant, je sais que j’ai passé une bonne semaine si je n’ai pas pleuré deux fois », a-t-elle ajouté. Stevie a déclaré qu’elle avait perdu quatre pierres au cours de la pandémie (Photo: Fourni) «Nos managers ont été fantastiques et mon syndicat USDAW m’a apporté tellement de soutien, mais il est difficile de se sentir en sécurité», dit-elle. «Je vis avec mes parents, qui sont cliniquement vulnérables et dans la soixantaine. Je prends soin de mon neveu de 21 ans dans l’après-midi qui est cliniquement vulnérable et handicapé. En plus de cela, mes collègues et moi sommes stressés de devoir aller travailler et traiter avec des gens horribles. »En réponse aux résultats, l’USDAW a lancé une campagne pour la liberté de la peur pour appeler le gouvernement à légiférer sur la protection des travailleurs de magasin. «Pourtant, une autre enquête de l’USDAW montre que certaines personnes ont répondu à cette épouvantable pandémie en abusant des employés», a déclaré Paddy Lillis, secrétaire général de l’USDAW. «À un moment où nous devrions tous travailler ensemble pour traverser cette crise nationale, il est honteux que le personnel qui travaille pour garder la nourriture sur les étagères soit maltraité.» Stevie et le syndicat demandent aux membres du public de soutenir sa La campagne Freedom from Fear et la promotion de la pétition parlementaire demandant au gouvernement de légiférer pour protéger les ouvriers. La pétition compte actuellement plus de 70 000 signatures à ce jour: «Il faut agir pour protéger les travailleurs et c’est pourquoi nous avons lancé une pétition. C’est une question extrêmement importante pour nos membres. «Les ouvriers disent haut et fort que cela suffit, que la maltraitance ne devrait jamais faire partie du travail. Le personnel du commerce de détail a un rôle crucial dans nos communautés et ce rôle doit être valorisé et respecté, il mérite la protection de la loi », a-t-il ajouté. Steve a déclaré que la campagne annuelle qui a débuté en 2002« prend un nouveau sens »cette année. L’employée du supermarché espère que la prochaine fois que quelqu’un se rendra dans son supermarché local, il se souviendra qu’elle et ses collègues «sont des humains, pas des drones». «Il y a des gens formidables là-bas. Je me souviens d’un client qui a parlé à chaque membre du personnel pour les remercier de leur travail, et un autre qui m’a laissé passer avant elle dans la file d’attente après que j’avais eu une journée terrible et que j’étais pressé d’aider mon neveu. J’ai perdu le compte des clients méchants, mais je me souviens encore de la gentillesse de ces deux personnes », a-t-elle ajouté.

J'ai pensé à vous tous les jours - Virginie Périgot - Livre Jeunesse - Occasion - Etat Correct - Livre de bibliothèque, tampons présents - Hors-piste - Poche - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Abus Casque ABUS Hyban core black M/L Le meilleur de deux mondes: Le casque Hyban combine une coque dure particulièrement robuste avec un très grand nombre d'ouvertures de ventilation. Grâce à cela, le Hyban est le casque parfait pour tous les jours, en ville.

Abus Casque ABUS Hyban core noir M Le meilleur de deux mondes: Le casque Hyban combine une coque dure particulièrement robuste avec un très grand nombre d'ouvertures de ventilation. Grâce à cela, le Hyban est le casque parfait pour tous les jours, en ville.

Diet World C'est Moi Qui L'ai fait Kit Fabrication DIY Masque Capillaire Diet World Kit Fabrication DIY Masque Capillaire vous permet de réaliser vous même votre masque capillaire avec des produits 100% naturels et biologiques ! Ce kit contient tous les produits reconnus pour l'hydratation des cheveux et l'assainissement du cuir chevelu. Il contient : du jus de citron biologique

Diet World C'est Moi Qui L'ai Fait Kit Fabrication DIY Gommage Visage Diet World Kit Fabrication DIY Gommage Visage vous permet de réaliser vous même votre gommage avec des produits 100% naturels et biologiques ! Ce kit contient tous les produits reconnus pour l'amélioration du grain de peau et la lutte contre son vieillissement. Il contient : de l'huile de coco biologique du

Diet World C'est Moi Qui L'ai Fait Kit Fabrication DIY Crème Anti Rides Diet World Kit Fabrication DIY Crème Anti Rides vous permet de réaliser vous même votre gommage avec des produits 100% naturels et biologiques ! Ce kit contient tous les produits reconnus pour l'assouplissement de la peau et la lutte contre son vieillissement. Il contient : de l'huile de coco biologique du