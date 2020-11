J’ai étudié de belles vies des Brontes à John Lennon et j’ai découvert que la clé du génie est une enfance traumatisante

Les clowns dégringolaient à travers le champ sous le soleil couchant. La musique joyeuse dériva alors que l’après-midi glissait dans un crépuscule qui ne serait jamais oublié par l’enfant de sept ans debout à côté de son père, regardant. Tout était joyeux. Ce soir-là de 1819, les deux hommes avaient fait le court trajet jusqu’à Highgate depuis leur domicile dans le village voisin de Holloway, à la périphérie de Londres. Alors que la lumière s’éteignait, le père et le fils sont rentrés chez eux. Le garçon est allé dans sa chambre, seul. Là, il s’est assis et a pleuré pendant la moitié de la nuit. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i. Quelque chose avait brisé la «scène de la gaieté» (ses paroles) au salon rural. Dans l’obscurité de la nuit, les pics de bonheur se sont transformés en creux de misère. Le souvenir le tourmenta cruellement pendant des jours et marqua le début d’une affliction qui le poursuivra toute sa vie. Notre âge a trouvé un nom pour cela. Mais ce que nous appellerions maintenant la dépression aiguë était pour le garçon presque une créature, une sorte de créature vivante – il l’appelait les Morbids, dessin de WN Marstrand du peintre britannique, écrivain limerick et poète absurde Edward Lear (1812-1888). ) (Photo: Hulton Archive / Getty) Visites du démonCette dépression terrifiante après chaque high, cette misère dévorante, resta à jamais une épine dans son flanc. En tant qu’adulte, il se maintenait constamment en mouvement et «regardait le moins possible devant lui» de peur que les morbides étouffent ses pensées. Cette mélancolie déchirante était loin d’être le seul combat de la vie de ce jeune garçon. , sa famille a été forcée de renoncer à leur maison après que son père a fait défaut à la bourse. Sa mère a alors rejeté son petit fils, le 21e de ses 22 enfants, et il a été confié à sa sœur aînée, 22 ans son aînée.Il avait cinq ou six ans quand il a subi sa première attaque de ce que nous appelons maintenant l’épilepsie, en particulier. la forme petit mal. Si vous aviez regardé, vous l’auriez vu s’arrêter net, les yeux voilés par une immobilité vitreuse, ses mains et ses lèvres tremblant et tremblant et tout son corps commençait à se balancer. La peur le saisit. Et la honte, aussi, parce que sa pieuse sœur, en dépit d’être attentionnée et dévouée, l’a amené à croire que les crises étaient démoniaques. Pour le reste de sa vie, il appellerait ses accès de visites par le démon. Il inscrivait chaque crise dans son journal avec un X, suivi du nombre de crises ce mois-là ou ce jour-là.Edward Lear était l’auteur de The Owl and the Pussycat (Photo: Culture Club / Getty) Faire de la magie avec les monstres Sa maladie l’a fait reclus et secret. Pourtant, parce que c’était la forme petit mal de l’épilepsie, plutôt que la forme grand mal qui provoque des crises du corps entier, il a pu la cacher à tous sauf à sa famille proche. Avec le démon et les morbides, il créait des monstres à partir de son tristesses et magie de ses monstres. Ce sont eux qui ont fait d’Edward Lear l’homme qu’il est devenu. De la douleur et de l’isolement sont nés des mots et des mondes, des clowns et des grotesques débordant d’imagination et de rires. Du rejet et du doute de soi sont nés la gentillesse et la vigueur. De l’enfant timide est venu un adulte qui comprenait les enfants.Lear n’est peut-être pas un nom familier de nos jours, mais il est devenu tout à fait un homme. De cette enfance est né un peintre célèbre, un écrivain de voyage respecté, imaginatif et à succès, un musicien, le survivant d’un désir homosexuel condamné et non partagé, et le meilleur auteur de «Nonsense» anglais qui ait jamais été – responsable de la vulgarisation des poèmes limerick. Une vie forgée dans les décombres d’une enfance, fracturée puis refaite.Martin Luther King a grandi dans le sud des États-Unis et a été traumatisé comme un enfant par la mort subite de sa grand-mère (Photo: AFP / Central Press / Getty) L’émergence du génie Pendant plus d’une décennie, j’ai présenté un programme biographique, Great Lives, à la radio de la BBC. Notre série a couvert plus de 400 vies, tirées de tous les âges et de tous les domaines de l’activité humaine – des soldats aux compositeurs aux explorateurs en passant par les poètes, les politiciens, les féministes courageuses, les premiers apôtres de l’émancipation noire, les stratèges militaires révolutionnaires, les chanteurs et les scientifiques. de me rendre compte tôt que beaucoup d’entre eux ont quelque chose en commun. À chaque fois, vie après vie, mon hypothèse est devenue plus difficile à ignorer. Le génie est lié au traumatisme de l’enfance. Mon nouveau livre, Fracture, parle de l’enfance détruite et des grands hommes et femmes qui ont rampé hors de l’épave. Mais mon thème n’est pas l’émergence du génie malgré les premiers troubles, mais l’émergence du génie à cause de ces tourments. Je crois que les premières années calamiteuses dans le développement d’une personne peuvent libérer ces qualités extraordinaires auxquelles nous donnons des noms comme «génie», grands pouvoirs d’imagination ou de raisonnement, ou de courage artistique et intellectuel.L’histoire de Romulus et Remus est l’une des nombreuses légendes sur la grandeur émergeant d’une enfance très dure (Photo: Fototeca Gilardi / Getty) Des débuts difficiles Je ne suggère pas que la rupture de un enfant lancera généralement un génie créatif. Un enfant endommagé devient le plus souvent un adulte endommagé. Je ne préconise absolument pas de gâcher les premières années de votre enfant dans l’espoir de déclencher le génie.Il faut également dire qu’aucune enfance n’est sans douleur ni difficulté, et beaucoup, beaucoup de gens vivent une jeunesse solitaire, de l’intimidation à l’école, des circonstances à court d’argent. ou un parent méchant ou indifférent. L’enfance est une chose crue et pour la plupart d’entre nous, les souvenirs sont souvent cruels et tranchants. Mais les vies que je décris ont été marquées par un degré différent d’anxiété et d’horreur. Vous vous demandez comment ils ont survécu. Une proportion frappante a perdu un ou les deux parents. Certains venaient de familles dont la situation avait été bouleversée par la maladie, la guerre, la drogue ou la ruine. Certains ont été tirés entre deux parents de cultures différentes parlant des langues différentes.À un certain niveau profond, nous savons que peu d’entre nous innovent, voient de nouveaux mondes, rêvent de nouveaux continents, atteignent de nouvelles révélations, sans être frappés par le destin, souvent pour le sol. Dans des histoires comme Le Roi Lion, la grandeur naît du traumatisme de l’enfance (Photo: Disney) Histoires de grandeur et de génie Nous comprenons qu’un traumatisme précoce peut déclencher les caractéristiques de rupture de moisissure que nous associons à la grandeur humaine – parce que tout au long de l’histoire, nous disons cela à nous-mêmes dans la légende, dans la religion, dans la fiction et dans la fable. C’est pourquoi Jésus et Mahomet ont commencé leur vie dans le trouble et la détresse. C’est pourquoi Romulus et Remus ont été abandonnés et allaités par une louve. C’est pourquoi le vilain petit canard devient un cygne et Simba revient régner sur les terres de son père dans Le Roi Lion.Pourtant, la plupart d’entre nous veulent juste courir confortablement dans les hypothèses – morales et pratiques – dans lesquelles nous sommes nés. En effet, cela est un mécanisme de survie. Les forces darwiniennes favorisent le moulage de la progéniture en conformité avec les manières et les habitudes mentales du groupe plus large. L’éducation est conçue pour serrer et restreindre l’individualité pure; et la vie sera généralement la plus facile et la plus heureuse pour ceux qui se conforment. Mesure des traumatismes de l’enfance Le score des expériences défavorables de l’enfance (ACE) évalue le niveau de traumatisme de l’enfance dans la vie d’une personne. Une liste de contrôle compte 10 expériences défavorables, chacune étant attribuée un score de 1. Elles comprennent le divorce des parents, la violence sexuelle, physique et émotionnelle, la négligence, la violence à la maison et la toxicomanie familiale et la maladie mentale. L’ACE est dérivée d’une vaste étude américaine publiée dans le Années 90 sur le lien entre les traumatismes de l’enfance et les résultats sanitaires et sociaux. Il a montré que plus une personne a d’ECA, plus elle est susceptible de souffrir de maladies allant du cancer à la dépression à l’âge adulte.Une étude récente en Angleterre a révélé que près de la moitié des adultes avaient au moins un ECA, tandis que 8% en avaient quatre ou plus. La recherche originale a révélé que les personnes atteintes de quatre ECA ou plus étaient sept fois plus susceptibles d’être alcooliques et 2,9 fois plus susceptibles de souffrir d’une maladie cardiaque. Ils étaient également près de huit fois plus susceptibles d’avoir eu recours à des comportements violents.La peintre mexicaine Frida Kahlo (Photo: Hulton Archive / Getty) Douleur, chaos et luxation Il y a cinq catégories de malheurs qui (pour moi) apparaissent comme typiques parmi ces enfances traumatisantes que nous voir plus tard annoncer l’émergence du génie. Premièrement, l’affliction – physique et mentale. Regardez Frida Kahlo, qui a contracté la polio à l’âge de six ans, a été blessée dans un accident de bus à 17 ans, a subi une série de fausses couches et est devenue une icône artistique. Deuxièmement, l’isolement et la luxation. La vie de famille perturbée du rappeur Tupac Shakur l’a vu déménager 18 fois avant l’âge de 10 ans, ils étaient souvent sans-abri et sa mère l’a envoyé acheter de la drogue pour sa dépendance au crack, risquant des affrontements avec une police violente. et le dysfonctionnement familial. Quand il avait cinq ans, les parents de John Lennon se disputaient pour savoir s’il devait vivre avec sa mère à Liverpool ou son père en Nouvelle-Zélande, seulement pour qu’il se retrouve sous la garde d’une tante dictatoriale.Tupac Shakur a eu une enfance chaotique (Photo: Tim Mosenfelder / Getty) Oppression et préjugés Ensuite, nous avons la cruauté, l’oppression et les préjugés. Les sœurs Brontë, et la façon dont elles ont été jetées dans des conditions indicibles à l’école, en sont un exemple. Et finalement, le choc, peut-être sous forme de ruine, de mort, de suicide. Martin Luther King, grandissant au milieu de la douleur du sud des États-Unis, a ressenti une telle culpabilité à la mort de sa grand-mère des suites d’une crise cardiaque après s’être faufilé hors de chez lui un jour qu’il a tenté de mettre fin à ses jours. est – au moins – la torture mentale et le désespoir spirituel, pas le genre de défis qui endurcissent simplement une personne. C’est une confusion avec la maxime de Friedrich Nietzsche: «Ce qui ne tue pas vous rend fort. Le philosophe allemand du XIXe siècle n’avait pas tort, mais il parlait de renforcement des capacités: l’acquisition de la résilience mentale et physique; d’apprendre de l’expérience; Un certain nombre de camps d’été, de marches de route récompensées par le duc d’Édimbourg, de «yomps» d’entraînement de l’armée et de week-ends de création de liens d’entreprise témoignent de la foi de l’humanité que faire face à des difficultés peut être bon pour nous. Mais les camps d’entraînement ne génèrent pas de génie. Les sœurs Bronte ont subi une vie scolaire difficile (Photo: VCG Wilson / Corbis / Getty) Le génie des personnes brisées Mon but en commençant par l’histoire d’Edward Lear est de suggérer une idée moins évidente. Lear n’a jamais été résilient et n’a jamais pu le devenir. Il a été blessé et exposé, et de cette expérience a découlé un génie imaginatif. Je ne parle donc pas de force dans le sens du muscle ou de la force, mais dans le sens du génie. Parmi les «grands» femmes et hommes, il y en a beaucoup qui n’étaient pas du tout durs. Certains – en fait une proportion assez frappante d’entre eux – étaient un faisceau de névroses. Faire face à l’adversité est un kit pour la survie, pas un catalyseur pour le génie.Endurance, endurance, stabilité sous le feu, la capacité de labourer – ce sont des attributs admirables mais des milliards d’êtres humains les affichent. Ils doivent être distingués d’une classe de qualités très différente: les qualités qui distinguent une personne de ces milliards. Pour que le génie émerge, nous n’avons peut-être pas besoin de nous endurcir; nous n’avons peut-être pas besoin de gagner une bataille d’enfance. Nous pouvons avoir besoin d’être brisés. Nous pouvons même avoir besoin de perdre. Ce n’est qu’après de nombreux dégâts que le génie a souvent pris son envol. C’est pourquoi je soutiens que, dans le sens le plus exceptionnel du mot «fort», ce n’est pas ce qui ne vous tue pas qui vous rend fort. Il s’agit peut-être d’un extrait édité de Fracture: Stories of How Great Lives Take Root in Trauma par Matthew Parris, disponible maintenant (16,99 £, profil)

