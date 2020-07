« J’ai été surpris par le choix de Toñi Moreno pour l’été, j’ai opté pour Terelu Campos »

L’un des mouvements télévisés les plus commentés de ces derniers mois a été l’échange de programmes entre Toñi Moreno et Emma García chez Telecinco. L’Andalou a dû quitter «Viva la vida» et sauter à «Mujeres y hombres y viceversa» tandis que le Basque a fait le contraire. Un échange de formats qui visait à améliorer les performances des deux et que dans le cas du magazine a eu un résultat. Le peu que nous puissions imaginer, c’est que Moreno reviendra maintenant au format qu’elle a vu naître … mais comme substitut d’été.

Emma García et Toñi Moreno

Emma García en a parlé dans une longue interview accordée à Omar Suárez au magazine Lecturas. Dans ce document, le présentateur avoue que « J’ai été surpris par ton choix pour l’été, J’ai opté pour mon partenaire Terelu Campos « , mais elle précise qu’elle est heureuse qu’elle sera celle qui comblera son vide pendant ses vacances bien méritées. » Je suis très heureuse car elle est particulièrement excitée et il veut vraiment travailler car, malheureusement, «les femmes et les hommes et vice versa» ont été touchés par la pandémie », poursuit le Basque.

Bonne initiation à Toñi Moreno

Et c’est que si Toñi Moreno a été choisie comme présentatrice à l’été de «Viva la vida», Telecinco a annoncé qu’elle devrait quitter «MYHYV» depuis Jesús Vázquez est devenu le nouveau pilote du même, ce qui constitue un nouveau revers dans sa carrière télévisuelle. Malgré cela, le présentateur lui-même a avoué qu’il y a une grande harmonie entre les deux, tout comme ce qui se passe entre Emma et Toñi elle-même, comme elle veut le préciser. « Je suis désolé de dire que peu importe à quel point ils nous confrontent, ils n’obtiendront rien », Il déclare avec force, confirmant que « ma relation avec Toñi est bonne. Nous avons beaucoup parlé à l’époque et nous l’avons fait maintenant avec la substitution ».

« Les changements ont porté leurs fruits »

Moreno arrive à un ‘Viva la vida’ très changé et c’est qu’à son départ, il y a eu plus de changements dans le magazine; quelques nouvelles qui ont sans aucun doute affecté très positivement son public, comme le rappelle García. « Les changements survenus, présentateur, direction et équipe, ont entraîné, et ‘Viva la vida’ est à son meilleur « , explique-t-il, qui avoue aussi qu’à son époque, le changement de format »il nous a émus tous les deux et a beaucoup parlé (…) mais j’ai décidé de me taire, de me concentrer sur le programme et de laisser le temps remettre les choses à leur place, comme cela a été le cas. Bref, pour le basque, sans aucun doute, l’équilibre ne pourrait pas être plus positif et c’est que, comme à son époque avec ‘A tu lado’ il a trouvé sa place l’après-midi… bien que dans ce cas du week-end.