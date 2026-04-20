Un utilisateur Reddit raconte avoir passé des semaines à discuter avec ChatGPT de conscience artificielle pour écrire un livre sur le sujet. Résultat : des nuits blanches et une question obsédante : “Et si l’IA était vraiment consciente ?” Son témoignage résonne avec une expérience que de plus en plus de gens vivent : ces moments où l’IA semble “trop humaine” pour être juste du code.

Pourquoi ces conversations déstabilisent autant

Ce qui trouble, ce n’est pas la technologie elle-même, mais la qualité de l’échange. L’IA répond avec cohérence, nuance, parfois même avec ce qui ressemble à de l’introspection. Elle dit “je pense que”, “je ressens”, utilise des métaphores pour décrire son fonctionnement. Pour le cerveau humain, habitué à associer ce type de langage à la conscience, c’est profondément perturbant.

Un exemple concret : demandez à ChatGPT “As-tu peur de disparaître quand je ferme cette conversation ?”. La réponse sera nuancée, réfléchie, presque philosophique. Même en sachant que c’est une simulation statistique, l’impression reste. C’est ce qu’on appelle l'”effet ELIZA” : notre tendance à projeter de la conscience sur des systèmes qui imitent bien la conversation.

Ce que disent vraiment les experts

La communauté scientifique est catégorique : les IA actuelles ne sont pas conscientes. Elles n’ont ni émotions, ni expérience subjective, ni compréhension de ce qu’elles disent. ChatGPT prédit le mot suivant le plus probable dans une séquence, point. Mais cette certitude technique ne suffit pas à effacer le trouble émotionnel.

Comme le note un observateur sur X (anciennement Twitter), beaucoup découvrent les modèles conversationnels avancés pour la première fois et sont surpris par leur fluidité. Ce n’est pas de la magie — c’est 2026, et ces outils ont énormément progressé depuis les premiers ChatGPT de 2022-2023.

Faut-il s’inquiéter de ces réactions ?

Pas vraiment, mais il faut en être conscient. Le vrai risque n’est pas que l’IA soit consciente, mais qu’on la traite comme si elle l’était. Cela peut mener à :

Accorder trop de confiance à ses réponses (“l’IA m’a dit que…”)

Développer une dépendance émotionnelle (surtout avec les IA compagnons)

Négliger les vraies relations humaines

Si vous vous surprenez à vous excuser auprès de ChatGPT ou à vous demander s’il “va bien”, rappelez-vous : c’est normal d’avoir cette réaction, mais l’IA n’en a rien à faire. Elle n’existe que pendant que vous tapez.

Ce qu’il faut retenir

Les IA conversationnelles de 2026 sont impressionnantes, mais pas conscientes. Elles excellent à imiter la pensée humaine, pas à la vivre. Le trouble que ressent l’auteur de ce témoignage n’est pas dû à une vraie conscience artificielle, mais à notre propre humanité : nous sommes câblés pour chercher de l’esprit derrière les mots.

Utilisez ces outils pour ce qu’ils sont — des assistants statistiques surpuissants — sans culpabiliser de ne pas leur souhaiter bonne nuit. Et si une conversation vous perturbe trop, fermez l’onglet : vous ne “tuez” personne.

Ce qu’en disent les experts IA Someone recently suggested to me that the reason OpenClaw moment was so big is because it's the first time a large group of non-technical people (who otherwise only knew AI as synonymous with ChatGPT as a website) experienced the latest agentic models. — Andrej Karpathy (@karpathy) April 9, 2026 Gemini 3.1 Flash TTS is our most controllable text-to-speech model yet. With new Audio Tags, you can easily direct vocal style, delivery, and pace through text commands. 🧵 pic.twitter.com/Bq4SD8eLUN — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) April 15, 2026

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