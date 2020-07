« J’ai beaucoup travaillé, je ne le méritais pas »

Le 16 juillet, l’un des épisodes les plus violents de «La casa fuerte» a été vécu. Labrador, María Jesús Ruiz, Macarena et Juani Garzón ont été expulsés, restant aux portes de la finale, puis emmenés sur le plateau de Mediaset. C’était là où ça s’est passé une dure confrontation entre Labrador et Pilar Yuste, son ancien représentant, insultes et menaces au milieu.

Pilar Yuste dans ‘Saturday deluxe’

A cause de cette querelle, «Saturday deluxe» a amené Yuste pour qu’il puisse s’expliquer après l’altercation. La représentante a été très affectée après ce qui s’est passé et dès son arrivée sur le plateau s’est excusé pour son attitude, reconnaissant qu’il ne s’est pas comporté correctement. « J’ai beaucoup travaillé et je ne le méritais pas », a-t-il dit, retenant ses larmes en référence à l’accusation du candidat selon laquelle il avait gardé son argent. « Je travaille légalement et vous le savez tous. J’espère que mon image n’est pas celle. «

«J’ai perdu les papiers. Je n’aurais pas dû entrer dans cette histoire», dit-il. Certains collaborateurs ont approuvé cette déclaration, car ils ne comprenaient pas comment avec son tempérament il était tombé dans la provocation de Labrador. Jorge Javier Vázquez était intéressé par la menace que Pilar Yuste a lancée que Labrador ne marcherait plus sur Telecinco, ce à quoi elle a répondu: « Je ne vais pas parler de la vie de mes représentants depuis qu’ils ont été avec moi. Bien sûr, s’ils ne m’attaquent pas. . S’ils viennent après moi et veulent me détruire sur le plan professionnel, c’est différent »

Le soutien de vos anciens représentants

Pour compenser la mauvaise boisson vécue avec le Labrador, «Saturday deluxe» a préparé une vidéo avec les échantillons d’affection de plusieurs anciens représentants de Pilar Yuste. Kiko Hernández, Tamara Gorro ou Abraham ont assuré que son travail était impeccable, surtout économiquement. Cette vidéo a fait pleurer le représentant, très excité par l’amour que tant de gens professaient. «Quand je prends quelqu’un représenté, ce n’est pas que j’agis en mère, c’est que je le gronde… Mais c’est là que je veux qu’ils aillent», a-t-il avoué. «Parfois, j’ai dit: ‘cette personne a besoin d’argent, je ne veux pas de commission’ »