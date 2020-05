Jaguar F-Type 2020 lance en Inde pour un prix de départ de Rs 95.12 lakh

Le lifting Jaguar F-Type 2020 fait peau neuve à l’intérieur et à l’extérieur et le prix de cette voiture de sport en Inde commence désormais à partir de Rs 95,12 lakh et monte à Rs 2,42 Crore.

Jaguar a introduit un lifting de mi-vie pour le F-Type sur le marché international en octobre de l’année dernière et maintenant, la voiture est arrivée en Inde. C’est une bonne nouvelle car même au milieu de ce verrouillage, Jaguar a lancé le lifting F-Type en Inde. La Jaguar F-Type 2020 est maintenant disponible en Inde pour un prix de départ de Rs 95,12 lakh et va jusqu’à Rs 2,42 crore, tous les prix hors salle d’exposition. La Jaguar F-Type 2020 est livrée avec un tout nouveau design et beaucoup plus de technologie à l’intérieur.

Bien qu’il y ait des changements importants dans le style de la voiture, il est immédiatement reconnaissable comme un type F. C’est le visage qui voit le plus de changements, notamment à cause des nouveaux phares. Les unités de phares ont été entièrement repensées et sont désormais des unités horizontales LED à pixels très minces, par opposition aux unités verticales de la voiture de pré-lifting. De plus, il y a une plus grande calandre à cadre unique, un nouveau capot à clapet frappant et un pare-chocs avant révisé avec des barrages d’air plus grands.

De profil, le F-Type reste largement similaire et la ligne d’épaule sur les hanches musculaires arrière reste toujours l’élément de design le plus distinctif. Il obtient également de toutes nouvelles roues. L’arrière reste également relativement inchangé, mais les pare-chocs ont été repensés avec un échappement quadruple et une meilleure efficacité aérodynamique. Les feux arrière sont également plus minces qu’auparavant. À l’intérieur, la cabine reste relativement inchangée dans son agencement et honnêtement, c’était toujours un design sympathique. Cependant, il y a maintenant beaucoup plus de technologie avec la nouvelle console d’instruments numériques de 12,3 pouces ainsi qu’un système d’infodivertissement à écran tactile plus grand de 10 pouces qui exécute la nouvelle interface InControl Touch Pro avec Apple Carplay et Android Auto. La qualité globale des matériaux dans l’habitacle s’est améliorée par rapport à son prédécesseur.

Jaguar propose le type F avec une variété de moteurs sur le marché international, à commencer par les quatre cylindres en ligne, les V6 et les V8. Pour l’Inde cependant, Jaguar a apporté deux des options de moteur de la gamme F-Type – un turbo-essence à quatre cylindres de 2,0 litres produisant 300 ch et 400 Nm de couple (P300) et un V8 suralimenté de 5,0 litres dans deux États d’accord. Il y a le P450 avec 450 ch et 580 Nm de couple, et le P575 avec 575 ch et 700 Nm. Tous les moteurs sont livrés en standard avec une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Le P300 et le P450 sont à propulsion arrière tandis que le P575 est un modèle à traction intégrale.

Voici donc quelques chiffres de performances:

Version P300 P450 P500 0-100 km / h 5,7 secondes 4,6 secondes 3,7 secondes Vitesse de pointe 250 km / h 275 km / h 300 km / h

Jaguar a apporté toute la gamme F-Type à la fois et cela inclut également les variantes convertibles. Le prix de la Jaguar F-Type Convertible 2020 commence à partir de Rs 1.06 crore. Dans l’ensemble, il y a jusqu’à neuf versions du lifting de type F 2020 à choisir en Inde. Les versions convertibles ont les mêmes spécifications que les coupés et ne différeront que légèrement en termes de performances en raison de 20 kg de poids supplémentaire. Un modèle First Edition est également proposé qui ajoute quelques touches spéciales à l’intérieur et à l’extérieur, notamment des roues en alliage de 20 pouces tournées au diamant, des plaques de seuil First Edition et un extérieur gris foncé satiné. Les livraisons du lifting de type F ne commenceront probablement que plus tard cette année, au fur et à mesure que la normalité reviendra dans un monde secoué par la pandémie de COVID-19.

